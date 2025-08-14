Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Р уската армия осъществи пробив в украинската отбрана близо до Добропиле, с което заплаши украинските сили, отбраняващи Покровск с пълно обкръжение. Какво се случва, обяснява пред "Укринформ" Виктор Трегубов, говорител на оперативно-стратегическата група войски "Днипро".

Руснаците са пробили с малки групи близо до Добропиле и са се обединили в две по-големи части. В същото време те нямат достатъчно сили, за да се закрепят на тази територия.

Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск

"Когато преминаха първата линия на украинската отбрана... това бяха малки групи от по няколко души. След това се събраха директно зад първата линия, опитвайки се да се обединят в по-големи части. Опитаха подобна тактика в района на Купянск, когато преминаха река Оскил. Сега трябваше да преодолеят украинските позиции. И тогава предприеха някои действия, по-специално, опитаха се да пробият по-нататък в посока Добропиле... Сега говорим за групи, наброяващи десетки. Това не е толкова голям пробив, колкото може да изглежда, но след като тези малки групи се обединиха, това са две големи групи с десетки хора. Това представлява определен проблем, който трябваше да бъде отстранен с определени усилия", каза Трегубов.

Според него този пробив се е случил поради недостиг на личен състав на първата украинска отбранителна линия.

"Силите, които влязоха, не могат физически да превземат цялата тази територия. Просто не са достатъчно", подчерта Трегубов.

Той посочи, че след като преминат първата линия на отбрана, малките групи са продължили да бягат напред, без да се обединяват, докато не са достигнали определено място на картата.

Русия напредва бързо в Източна Украйна

Междувременно украинските власти наредиха задължителна евакуация Белозерско, Святогоривка и съседните на тях села в Донецка област, където се намират приблизително 1150 деца.

Но украинските отбранителни сили са успели да подобрят ситуацията в Покровското направление и са спрели пробива на руснаците, допълни Трегубов.

"Те бяха спрени още тогава, а сега силите им, които са преминали, се локализират и подлежат на унищожение", подчерта Трегубов..

"Към момента ги унищожаваме активно. Основното тук е, че не започват да настъпват нови групировки там, засега първата линия се държи. Те просто използваха всичко възможно, за да се инфилтрират зад нея за известно време", обясни той.

Трегубов заключи, че в момента има постоянен вражески натиск във всички посоки на зоната на отговорност на Днипровския военен окръг. От началото на деня е имало 67 сражения между украинските сили за отбрана и руските войски, като повечето от тях са около Покровск.