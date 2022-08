Прокълнатата къща във Вилиска: Осем души са разсечени с брадва, докато спят

З вук от капеща кръв, сянка на човек, носещ брадва, зловещ детски плач и глас, нашепващ „Аз убих шест деца”. Това са само част от преживяванията, описани от търсачи на паранормални явления, нощували в прокълнатата къща на убийствата със секира във Вилиска. Сградата е в топ 10 на обитаваните от духове места в Америка. В нея се е разиграло едно от най-бруталните престъпления в САЩ. Осем души са разсечени с брадва, докато спят спокойно в леглата си, а убиецът е неизвестен и до днес.

Зловещата история на масовото убийство

Сгушен в хълмовете на Югозападна Айова, Вилиска е малко градче, където днес живеят малко повече от 1000 души, но в началото на 1900 година това е оживено железопътно селище с около 2500 души население.

В този процъфтяващ за градчето период живее Джосия Б. Мур, един от най-видните бизнесмени на Вилиска - собственик на „Мур Имплъмент Къмпъни”. На 6 декември 1899 година той се жени за Сара Монтгомъри. Двамата имат четири деца Херман, Катрин, Бойд и Пол, пише Legendsofamerica.

Джосия и съпругата му Сара били харесвани в общността и много активни в Презвитерианската църква. Всички ги описвали като приятелски настроени и услужливи към своите съседи.

(1/2) The haunted Villisca axe murders occurred between the evening of June 9, 1912, and the early morning of June 10, 1912, in the town of Villisca, Iowa, United States. The six members of the Moore family and two house guests were found bludgeoned in the Moore residence pic.twitter.com/EdQzfmLqXB — Midwest appreciation (@midwest_stories) March 4, 2021

В неделя, 9 юни 1912 година семейство Мур посетили църквата. Вечерта там се провело годишното събитие „Програмата за Деня на детето”, което бе организирано от Сара Мур. Същата вечер 9-годишната Катрин поканила своите приятелки сестрите Лена на 12 години и Ина Стинглер на 7 години да преспят у тях. Момичетата приели и така всички заедно след края на тържеството се отправили пеша към дома на Мур. Часът бил около 21:00 ч. Това бил последният път, когато всички те били видени живи.

На следващия ден тяхната съседка Мери Пекъм забелязала, че голямата фамилна къща била призрачно тиха. Тя не видяла Джосия да тръгва за работа и Сара да готви закуска или да върши домакинската си работа. Нямало обичайния шум от играещи и тичащи из двора деца. Мери решила да провери какво се е случило. Тя почукала на вратата на дома на Мур, но никой не ѝ отворил.

Затова жената се обадила на брата на Джосия – Рос. Той пристигнал бързо и започнал силно да блъска по вратата и да вика по име своите роднини. След като не получил отговор, опитал да надникне в къщата през прозорците, но всички завеси били спуснати. Рос решил да отключи и влезе неканен в дома на семейството на брат си. Малко след като прекрачил прага на къщата, пребледнял той се върнал обратно на верандата при Мери Пекъм и я инструктирал незабавно да се обади на шерифа Ханк Хортън.

Това, което Рос Мур видял вътре, било ужасяващо. Всички членове на семейството били избити, не били пощадени дори двете сестри, които били на гости.

Местопрестъплението е замърсено

Шериф Хортън пристигнал бързо, последван от други офицери. Междувременно зловещата новина се разпространила мълниеносно и към къщата на Мур се стекли стотици съседи и любопитни зяпачи. Полицаите бързо загубили контрол върху местопрестъплението. Местните от любопитство оглеждали телата, докосвали всичко, някои дори си взели сувенири от къщата. В резултат на това всички потенциални доказателства били замърсени или унищожени, пише Мysteriesrunsolved.

Единствените известни факти били, че жертвите са осем. Всеки от тях издъхнал от удар с брадва по главата.

Според разследващите те са били заспали, когато са били нападнати и убити. Смята се, че единствено Лена Стинглер е била будна при нападението, тъй като имала защитни рани по тялото си.

Престъплението се е разиграло малко след полунощ.

Убиецът или убийците са се погрижили да няма свидетели. Те дръпнали завесите на всички прозорци. Единствените два, които нямали пердета, били покрити с дрехи на семейството.

Лицата на всички жертви били покрити със спално бельо, след което били убити.

Оръжието на убийството било намерено в стаята, където спели сестрите Стинглер. Това според полицията било знак, че двете сестри, които били на гости, са били убити последни.

Престъпникът е опитал да изчисти брадвата, но по нея все още имало следи от кръв. Оръжието на убийството било собственост на Джосия Мур.

На кухненската маса бил открит тиган с кървава вода, както и чиния с недоядена храна.

Всички врати на къщата са били заключени.

Сенатор е сред заподозрените

Жителите на града били убедени, че бруталното масово клане е дело на побъркан скитник.

Въпреки добрата репутация на Мур полицията имала много заподозрени като потенциални убийци. Един от хората, който попаднал в списъка с разследвани, бил Франк Ф. Джоунс. Той бил виден жител на Вилиска и сенатор от щата Айова. Джосия Мур работил за Джоунс преди да открие собствената си компания през 1908 година, която се оказала изключително успешна.

Don’t freak out but definitely take a listen Misty Mysteries has a new episode!



This week I talk about the Villisca Axe Murders in a two part series.



You can also hear a special clip from @NeatCastPod in this episode. #indiepodcast #PodernFamily #PodNation #truecrime pic.twitter.com/DV6qLHN4kI — Misty Mysteries (@MysteriesMisty) September 24, 2021

Джоунс бил смятан за един от най-могъщите хора в малкото градче. Той бил човек, който не обичал да губи, и бил изключително ядосан, когато Мур напуснал компанията му и си взел франчайза на John Deere (американска компания за производство на селскостопанска техника). Двамата станали кръвни врагове до такава степен, че до 1910 година изобщо не си говорели, дори пресичали улицата, за да избегнат среща един с друг.

В градчето се появили слухове, че Мур имал връзка със снахата на Джоунс, но това никога не е било доказано. Все пак разследващите проверили тази история. Това можело да бъде мотив Джоунс и сина му Алберт да поискат да навредят на семейството. Като извършител на мократа поръчка бил арестуван Уилям Мансфийлд. Детективите предполагали, че той може би е бил нает от Джоунс за да извърши убийствата. Мъжът бил освободен по-късно, тъй като се оказало че има желязно алиби - бил в Илинойс по време на престъплението.

Сред заподозрените бил и зетят на Сара Мур, който бил женен за сестра ѝ Мери. Лий Ван Гилдър бил склонен към агресия и имал чести неприятности със закона. И той в крайна сметка бил оневинен.

В ареста като заподозрян попаднал и свещеникът Джордж Кели. Агресивен мъж, за когото се говорило, че е педофил. Той бил на службата в църквата в нощта на убийството и си тръгнал от градчето веднага след престъплението. Свидетели твърдели, че са го виждали да наднича в къщата на Мур.

June 9 & June 10, 1912, a person or persons entered a house in Villisca, Iowa, and bludgeoned to death eight people sleeping there, including 6 children aged 5 through 12. The killings became known as the Villisca Axe Murders.



This case remains unsolved.#onthisday #murder pic.twitter.com/F7LrApLKyb — Murderific True Crime Podcast (@MurderificBPC) June 9, 2019

Кели бил арестуван през април 1917 година. Обвинен бил за престъплението. С наближаването на делото, полицаите били решени да получат самопризнания. Така след дълга вечер на разпити на 31 август Кели разказал, че през фаталната нощ не можел да заспи. Разхождал се, когато видял сестрите Стинглер в дома на Мур, които се приготвяли за лягане. Тогава чул глас, който му казал да ги убие.

Процесът започнал на 4 септември. Тогава съдебното жури не успява да реши дали Кели е виновен. 11 на 1 били гласовете за оправдаване. Проведен е и втори процес през ноември. Тогава Кели бил оправдан по всички обвинения.

Друга теория, която детективите проверявали, била, че сериен килър може да е извършителят на масовото убийство. Заподозрян бил всеки новодошъл в града. Такъв бил мъж на име Анди Сойер. Той пристигнал малко преди убийството на Мур и сменял често работното си място. За него се знаело, че спи и води разговори с брадвата си. Освен това знаел твърде много за случилото се в дома на Мур във фаталната вечер. Той също е освободен от отговорност, след като и за него е било доказано, че е бил в друг град, когато са извършени осемте убийства. Полицейска справка показала, че той бил арестуван за скитничество в Осцеола в нощта на масовото клане.

Повече от 100 години бруталните убийства със секирата на Вилиска остава неразгадана загадка. Отговорните за престъплението отдавна не са измежду живите и страшната им тайна остава погребана заедно с тях.

Съдбата на къщата на семейство Мур

Прокълнатата къща, в която е извършено масовото клане със секирата във Вилиска, е построена през 1868 година. Семейство Мур я купува през 1903 г. След убийството тя сменя осем собственика. През 1994 г. е закупена от Дарвин Лин. По това време къщата е в много лошо състояние. През 1998 г. г-жа Лин я възстановява в първоначалния и облик и тя е добавена към Националния регистър за историческите места в САЩ.

Our new episode on 'The Villisca Axe Murders' is live! Late one night in June of 1912, eight people were bludgeoned to death in a house in Villisca, Iowa. Although several suspects were named, and even put on trial, the case remains unsolved. We chat about the case and film! pic.twitter.com/KT3UuUqG5n — Based on a True Crime (@Truecrimebased) October 24, 2018

Заради зловещата си история къщата попада в списъка с първите десет обитавани от духове места в Америка.

Към днешна дата къщата е отворена за посетители и всеки желаещ може да пренощува там. В нея са проведени множество изследвания. Твърди се, че са направени аудио, видео и фотографски доказателства за паранормална активност.

Записан бил глас на мъж, който казва „Убих шест деца”. Съобщава се, че гости на имота са чували детски плач, звуци от капеща кръв, падащи лампи и предмети, които се движели сами. Някои разказали, че са усетили зло присъствие на тавана, където се е смятало, че убиецът се е криел, докато чакал семейството да заспи.

Тази тръпка определено е само за смелчаци.

Още от автора:

Убийството на момичето с ягодовата коса: Как разкриха 12-годишната загадка

Брутален ритуал с девица и прокълнато имение: Историята на „Химуро”

Когато се обади непознат: Убийството на 13-годишната Джанет Кристман

Сирка Сари – красавицата, мистериозно загинала в комин

Загадка за 1 млн. долара: Какво се случи с Кристъл Фрейзър дни преди да роди

Кой изнасили и уби „гълъба” Голди?

Чудовището от Уисконсин: Бруталната история на серийния убиец Ед Гейн

Зловеща любов: Мъж живя 7 години с мъртвата си любима

„Никога не казвай на сина ни какво се случи“: Трагичната съдба на „Ел Фаусто”

Изтезания и убийства: Най-жестоката майка в историята

"Преродена богиня на смъртта Коатликуе": Историята на Магдалена Солис

15 години няма и следа от нея: Това дете е най-търсеният човек в света

Бруталната история на "Аква Тофана", убила над 600 мъже

Брутални смъртни случаи: „Сесил” е най-ужасяващият хотел в света

Шокиращата смърт на Елиза Лам в хотел Сесил

Зловещата история на Конуей - „еднокракият клоун убиец”

Случаят „Тамам Шуд” - най-мистериозното убийство в Австралия

Над 200 души изчезват в „убийствения замък” на Хенри Холмс