Влюбена до гроб в сериен убиец: Невероятната история на Пискливата Линет

Б руталният сериен убиец Чарлз Менсън все още я държи здраво в любовната си примка. Тя се превръща от съседското момиче в предан член на един от най-зловещите култове в американската история и получава доживотна присъда за опит за убийство на президента на САЩ. Това е историята на Линет „Пискливата” Фром.

Линет Алис Фром е родена на 22 октомври 1948 година в Санта Моника, Калифония. Тя е типично американско момиче - мило дете, което обича да играе с приятели навън. Баща ѝ е инженер по въздухоплаване. Като дете Линет е член на известна танцова формация. В края на 50-те години тя е на турне с групата и дори гостува в Белия дом.

Животът на момичето коренно се променя

През 1963 година семейството на Линет се мести в Редондо Бийч. По това време Линет е едва на 14 години. Животът на момичето коренно се променя. Събира се с лоша компания, започва да употребява алкохол и наркотици. Оценките ѝ рязко се влошават. Въпреки това тя успява да се запише в колеж и е приета обратно от семейството си. Само два месеца по-късно тя е изгонена от дома си след голям скандал с баща си.

„Баща ми и аз се карахме една вечер и той каза: „Махай се и никога не се връщай”, спомня си Фром в свое интервю за предаването „Момичетата на Менсън” по АВС.

През 1967 г., когато Линет е само на 19 г., тя напуска колежа и заминава за Венис Бийч. „Пътувах на стоп до едно място във Венис... Мислех, че може би някой ще ме приеме...и ето го Чарли”, разказва по-късно Линет в свое интервю.

Наблюдавайки отчаяна, слизащите от автобус хора, един от пътниците се приближава към нея и я пита: „Родителите ти те изхвърлиха, нали?”. Линет решава, че мъжът е екстрасенс. Събира багажа си и тръгва с него. Тя дори не предполага, че това не е кой да е, а наскоро освободеният от затвора рецидивист Чарлз Менсън. Това се оказва, че изобщо няма да ѝ попречи да му бъде отдадена, както никой друг и да стане най-верния член на комуната, която той създава и превръща в смъртоносна секта, наречена „Семейство”. Линет се влюбва в неговата философия и отношението му към света, като по-късно го нарича „душа, която се появява веднъж в живота”.

И заживели „щастливо“ в ранчото на Джордж Сан

Според полицията Менсън и последователите му заживяват в ранчото на 80-годишния Джордж Сан, който е почти сляп, и за да се издържа дава под наем имота си за снимки на холивудски уестърни. Вместо наем Менсън предлага на похотливия старец да му плаща със своите „съпруги”. Разследващите са категорични, че Чарлз ги принуждава да влизат в леглото му и да му служат като гид „вместо очи”. По това време Линет получава своя прякор. Сан я нарича „Скуики” (Squeaky-пискливата), защото издавала писклив звук, когато я щипел по бедрото.

On August 5, 1975, Clarisa Bernhardt was given a vision from "Space Brothers" and warned the FBI that in exactly one month, President Gerald Ford would have a gun pointed at him by a woman in a red hood. On September 5, 1975, Lynette Fromme was arrested for attempted murder. pic.twitter.com/N4w5ovGOzj — Ambrose Andreano (@AmbroseAndreano) October 26, 2021

Линет е категорична, че демоничният лидер, който издъхва в затвора през 2017 година на 83 години, никога не я е принуждавал да прави нищо против волята ѝ.

„Той каза: Не мога да взема решение вместо теб”. Затова отидох с него и го следвах и той никога не взе решение вместо мен. Тези истории, които излязоха за това, че е нареждал на хората да правят неща... той никога не ми е нареждал”, твърди Форм.

Жестокото клане в Лос Анджелис

През 1969 г. Чарлз Менсън организира жестоко клане в Лос Анджелис, когато е убита бременната в осмия месец актриса Шарън Тейт, съпруга на режисьора Роман Полански. Убити са и няколко техни приятели. Линет не участва в клането, но получава лека присъда, след като опитва да попречи на последователите да свидетелстват като ги упоява с LSD, както и за неуважение към съда, след като отказва да даде показания.

По време на процеса през 1971 г. Линет организира бдение пред сградата на съда и протестира срещу задържането му. Менсън е осъден на смърт същата година, през 1972 г. наказанието се променя в доживотен затвор, след като са премахнати смъртните присъди в Калифорния.

Чарлз Менсън е в затвора, но съпругите му Линет и Сандра сеят хаос от негово име

След падането на техния лидер повечето членове на „семейството” на Менсън се отричат от него. Линет Фром никога не го прави. Тя, заедно с друга съпруга на бруталния убиец - Сандра Гуд, се преместват в Сакраменто и остават близки. Заживяват в порутен апартамент, където Скуики започва да пише мемоари, в които описва живота си с Менсън. Тя пише как от ранна възраст е искала да бъде свободна и „да се отърве от всички чувства на вина”. Нейната цел в живота била „да намери нещо вълнуващо и да направи нещо, от което да се чувства добре. „Създадох свой собствен свят. Може да звучи като Алиса в света на чудесата, но има смисъл”, пише тя. Ръкописът е получен от Time през 1975 г., но Фром размисля и го изтегля, тъй като решава, че е твърде инкриминиращ.

Sandra Good & James Mason a member of the American nazi party . Mason met with Sandra Good & Lynette Fromme after corresponding with Charles Manson in prison (1978) pic.twitter.com/N6DgrVWOli — Joe (@crimejunkiexx) October 27, 2022

Чарлз Менсън е в затвора и групата се е разпаднала, но Скуики и Сандра продължават да сеят хаос от негово име. През 1972 година Фром се премества в окръг Санома и се озовава въвлечена в друг процес за убийство. Група хора, с които заживява, убива семейна двойка по време на игра в стил „руска рулетка”, която ужасно се обърква. Линет отрича да е замесена в инцидента. Задържана е за близо два месеца, но в крайна сметка е призната за невинна.

След този инцидент Линет Фром се връща при Сандра Гуд в Сакраменто. Двете потъват още по-дълбоко в култовите учения на Менсън. Те дори променят имената си - Фром нарича себе си Ред (червено), а Гуд- Блу(синьо).

Sandra Good & Lynette Fromme are removed from court room and serve a short jail sentence for contempt of court . The pair was removed and arrested after threatening to kill prosecutors & the witnesses (1970) pic.twitter.com/JnP9q128EI — Joe (@crimejunkiexx) October 28, 2022

През лятото на 1975 година групата Led Zeppelin има концерт в Лонг Бийч. Фром чука на вратата на хотелската стая на Дани Голдбърг, който е вицепрезидент на звукозаписната компания на групата, и настоява да се срещне с китариста Джими Пейдж. Линет обяснява, че е видяла бъдещето и иска да предупреди музиканта за предстоящо нещастие, което може да се случи в нощта на концерта. След разгорещен спор между Голдбърг и Линет, тя е изведена на сила от хотела.

Опит за убийство на президента

Само седмица по-късно Ред отново влиза в новините. Съобщено е, че Линет Фром се е опитала да убие президента на САЩ Джералд Форд.

17 December 1975. Lynette Fromme was sentenced to life in prison for her attempt to kill US President Gerald Ford by pointing a gun at him near the California State Capitol building, which failed to fire. Fromme had been a cult follower of Charles Manson during the 1960s. pic.twitter.com/mZmjiuIrNo — Prof. Frank McDonough (@FXMC1957) December 17, 2020

Сутринта на 5 септември 1975 година пламенна млада жена в ярко червена роба с качулка пътува до Сакраменто за да организира мирен протест с искане за „чист въздух и вода, за опазване на дърветата на Калифорния и на всички живи създания” пред президента Джералд Форд. Малко по-късно се оказва, че намеренията на младата жена са съвсем различни. Въоръжена със зареден пистолет „Колт” 45-и калибър, тя се шмугва най-отпред в тълпата и насочва оръжието към президента, докато е едва на ръка разстояние, пише Аllthatsinteresting.

Околните твърдят, че са чули щракане, но пистолетът не произвел изстрел, тъй като не е бил зареден. Агентите на тайните служби бързо се справят със създалата се ситуация. Линет е задържана и изпратена в ареста.

По време на делото Линет Фром се защитава сама и не признава вина, защото твърди, че реално не е стреляла срещу президента. Прокурорът обаче иска сурово наказание. В отговор Линет го замерва с ябълка и събаря очилата му. По време на процеса срещу нея свидетелства и Джералд Форд и така става първият президент на САЩ, който дава показания в наказателно дело чрез видео показания.

Линет Форд е осъдена на доживотен затвор, тъй като опитът за убийство на президент е федерално престъпление и се наказва възможно най-строго. През 1979 година е прехвърлена в друг затвор, след като напада своята съкилийничка с чук. На 23 декември 1987 година успява да избяга от Федералния затворнически лагер Олдърсън в Западна Вирджиния, за да се срещне с Чарлз Менсън. Причината е, че научава, че нейният любим страда от рак на тестисите. Заловена е само 2 дни по-късно - на Коледа. Върната е в затвора и прекарва там 34 години. Освободена е предсрочно през август 2009 година. След като излиза на свобода, заживява в щата Ню Йорк със свой бивш приятел в къща, украсена с черепи.

През 2018 година Линет Фром публикува своите мемоари, наречени „Reflexion“ (буквално- „Отражение”). А година по-късно в телевизионно интервю заявява за Менсън: „Бях ли влюбена в Чарли? Да, и все още съм... Не мисля, че съм го разлюбила...”

