Тамара Изкормвачката: „Дневник на убийствата” разкрива една от най-жестоките убийци в Русия

Л юбопитството надделява над мъж на име Александър Петров, докато минава покрай завеса за баня, увита около странен предмет. „Пакетът” е захвърлен на оживена пътечка в Санкт Петербург. Приближавайки се към причудливия предмет, Александър осъзнава, че по него има кръв. Мъжът решава, че в завесата вероятно е увито някое мъртво животно. Той не за първи път вижда това. Много често хората в Русия изхвърляли така починалите си домашни любимци, но ги захвърляли в отдалечена гориста местност, а не на пътя край жилищните блокове.

Любопитният мъж решава да надникне какво се крие така старателно увитата завеса за баня. Закрепвайки единия си крак в единия край, той избутва вързопа с другия и той се развива пред погледа му, оставяйки кървава диря. С ужас Петров установява, че във вързопа няма мъртво животно, а част от човешки торс. Трупът нямал ръце и глава, пише talkmurder.com.

Пъзелът е сглобен

Незабавно е извикана полиция на мястото на зловещата находка. Разследващите са наясно, че е невъзможно да идентифицират чии са останките, докато не бъдат открити и останалите части от тялото.

„Част от женско тяло без глава беше увито в завеса за баня. Недалеч от първата находка скоро бе намерена найлонова торбичка, в която лежаха част от бедрата до коляното”, казва следовател, цитиран от Gazzeta.ru.

Полицаите започват усилено да издирват и останалите части от трупа. Те обикалят и откриват общо осем разпръснати около близките жилищни сгради парчета месо, увити в найлонови торбички за пазар. Подобно на пъзел те сглобяват цялото тяло на покойника.

Така жертвата е идентифицирана като 79-годишната Валентина Уланова. Разпитани са съседите ѝ. Те до един са категорични, че Валентина е най-милата жена. Описват я като съседката, която всеки би искал да има. Често се занимавала с благотворителна дейност. Неин съсед я описва като „щастлив човек”, сърдечен, готов винаги да изпече сладкиш за приятел или да поправи счупен контейнер за боклук.

Кой уби милата възрастна жена?

Полицията е шокирана, че някой би причинил толкова ужасна смърт на тази сладка възрастна дама. За разследващите е ясно, че убиецът е жесток престъпник, обладан от самия сатана.

На противоположно мнение са съседите на Улянова за нейната съквартирантка Тамара Самсонова. Описват я като лош човек, приютен от Уланова от състрадание.

„Огорчена и жестока жена, която другите избягваха на всяка цена”, казват съседите за Самсонова.

Животът на Тамара Самсонова

Тамара Митрофанова Самсонова е родена на 25 април 1947 година в руския град Ужур. И двамата ѝ родители работят усилено, за да осигурят добри възможности на своята дъщеря. Отличена е в академичните среди, получавайки диплома за висше образование от известния Московски лингвистичен държавен институт. Като млада дама тя припечелва допълнителни пари като продава водка от прозореца на апартамента си. Преди да се пенсионира тя работи като пиколо в хотел „Европейски” в Петербург.

Омъжва се за Алексей Самсонова. През 1971 година заедно се нанасят в панелен блок в Санкт Петербург, но нещо се обърква.

Оказва се, че Тамара Самсонова е живяла с шизофренично разстройство, което никога не е било лекувано.

Главната заподозряна

Полицията с любопитство започва да разследва Тамара Самсонова, за да научи нещо повече за нея. Униформените откриват апартамент, който Самсонова е обитавала. Ровейки из разхвърляното жилище детективите се натъкват на нещо зловещо - намират ръкописно изписан тефтер.

Малко по-късно полицията нарича тетрадката „Дневник на убийствата” и то с основание. Той е изписан на руски, английски и немски език, а буквите са в различен стил, но все пак е доказано, че всичко е писано собственоръчно от Тамара Самсонова. Дневникът датира отпреди десет години и последните записи са буквално седмица, преди да бъде намерен от полицията. Някои от страниците липсвали, били откъснати, а причината щяла да бъде разкрита малко по-късно. В дневника Самсонова описва, както ежедневни задачи, така и десет брутални убийства, които е извършила. Жестоките престъпления са описани с ярки смразяващи кръвта детайли, казват от полицията.

Съдържанието на „Дневника на убийствата”

„Убих моя наемател Володя, нарязах го на парчетата в банята с нож и сложих парчетата от тялото му в найлонови торбички”, пише Тамара Самсонова в една от страниците на своя дневник.

„Изрязах белите му дробове, извадих ги и ги изхвърлих”, гласи друг запис в тефтера.

