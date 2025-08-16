Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп похвали двустранната си среща на върха с президента на Русия Владимир Путин в петък, казвайки на водещия на Fox News Шон Ханити, че ако трябва да постави оценка на срещата, би ѝ дал 10-ка, пише Newsweek.

„Ако трябва да оцените срещата по скала от 1 до 10?“, попита Ханити, може би един от най-верните поддръжници на Тръмп в консервативната медийна сфера, държавния глава по време на предаване в праймтайма в петък след срещата на върха в Анкъридж, Аляска.

Тръмп отговори:

„Мисля, че срещата беше 10-ка, в смисъл, че се разбирахме чудесно“.

Той добави: „И е добре, когато две големи сили се разбират, особено когато са ядрени сили. Нали знаете, ние сме номер едно, те са номер две в света и това е голяма работа... никога дори не искате да споменете тази дума. Думата „ядрен“.

Американският президент продължи, като каза, че

топката сега е в полето на украинския президент Володимир Зеленски,

въпреки че отказа да каже дали руският лидер е направил някакви отстъпки по време на тричасовата среща на върха.

Междувременно от украинска страна имаше малка надежда за напредък след разговорите между Тръмп и Путин.

Путин „спечели информационната война“, каза пред The New York Times Александър Мережко, председател на комисията по външни работи в украинския парламент. Той добави, че Путин е повторил своите точки по време на съвместни изказвания с Тръмп след срещата на върха, казвайки: „Не виждам никакви промени“.

Лидерите на САЩ и Русия се срещнаха в петък в съвместната военна база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната на Москва срещу Украйна, която Путин започна през февруари 2022 г. Белият дом заяви, че руският лидер се е свързал с него, за да поиска срещата, на която украинският президент Володимир Зеленски не беше поканен.

Путин се съгласи с американския си колега, че войната с Украйна, която той е започнал без провокация, нямаше да започне, ако Тръмп беше президент по това време:

„Президентът Тръмп каза, че ако той беше президент тогава, нямаше да има война и аз съм съвсем сигурен, че наистина щеше да е така. Така че мога да потвърдя това“.

Руският лидер заяви също, че Тръмп разбира, че Русия има свои „собствени интереси“ и каза на Украйна „да не хвърля гаечен ключ“ в процеса, добавяйки: „И двете страни трябва да бъдат ориентирани към резултатите... Тръмп очевидно се грижи за просперитета на своята нация, но разбира, че Русия има свои собствени интереси“.

От своя страна Доналд Тръмп предложи последваща среща между него, Путин и Зеленски.