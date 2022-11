Ранчото Скинуокър: Най-зловещото място на Земята

А ко попитате случаен човек да назове най-мистериозното или зловещо място на Земята, свързано с необясним паранормален феномен, вероятно ще отговори „Бермудският триъгълник”, а може би и „Зона 51“.

Но име едно място, което е толкова ужасяващо, че заслужено може да грабне приза в тази зловеща класация. Това е ранчото „Скинуокър”.

Ранчото се простира на над 500 акра в северната част на щата Юта в САЩ, в регион, известен като басейна на Уинта. Още от времето на испанските мисионери, целият район става известен като място, свързано с паранормална дейност, НЛО и мистериозно осакатяване на едър рогат добитък, пише History.co.uk.

В района се вият самотни пътища, отдалечени сухи каменисти хълмове и огромна безлюдна шир. Имотът в ранчото „Скинуокър” е малък. Самотната къща се намира между хребет от натрошен пясъчник на север и сухи храсти и редки дървета на юг.

Прокълната земя

Легенди се носят, че земята тук е прокълната, обитавана от духове, носеща огромно нещастие на хората, които се скитат по нея.

Наблюдавани и документирани са близо 100 инцидента, които включват изчезващ и осакатен добитък, неидентифицирани летящи обекти или огнени кълба в небето, големи животни с пронизващи червени очи, които остават невредими след като са поразени от куршуми, и мистериозни източници на разрушителни магнитни полета.

„Нещо, което се движи на четири крака”

Името на ранчото „Скинуокър“ не е случайно. Имотът носи името на древна легенда от индианския фолклор. Ранчото попада в територията на племето Юте, заселило се там преди две хиляди години. Ютите вярват, че са произлезли от бог получовек. Легендата за Скинуокър е част и от културата на друго индианско племе Навахо. Според тях Скинуокър са едни от най-страховитите същества на Земята. Те са зли вещици, които са усвоили способността да се превръщат в различни животни, най-често хищници като вълци или мечки. На езика навахо името им се превежда буквално като „нещо, което се движи на четири крака”.

Ютите избягват да говорят за Скинулокър с непознати. Това, което е известно за външния свят е, за за да влезе някой в тайното им общество, той трябва да бъде посветен. А това ставало само с огромна жертва. Трябвало да бъде убит много близък член на семейството, най-често брат или сестра. След посвещението Скинуокърите добивали свръхестествени сили и можели да приемат формата на койоти, вълци, лисици, пуми, кучета или мечки. Скинуокърите обичали да се обличат в кожите на животните, в които се опитвали да се превърнат, от там идва и името „скинари”. Понякога слагали и животински черепи на главите си за да придобият още по-голяма магическа сила.

Невероятните истории на Шърман

Ранчото Скинуокър добива печална известност в цяла Америка и останалия свят, след като семейство Шърман купува имота в средата на 90-те години. През 1992 година Гуен и Тери се нанасят в него заедно с двете си деца - син тинейджър и 10-годишна дъщеря. Четиримата обитатели успяват да оцелеят там едва 2 години. След като споделят за своите преживявания пред медиите, целият свят обръща глава към това прокълнато място.

Странно начало и очакван край

Тери и Гуен Шърман разказват, че още щом се нанасят в мечтания дом, те забелязват нещо странно. На всички врати в къщата имало ключалки и резета, които предишните собственици така и не обяснили защо са били поставени. Освен резетата навсякъде, към задната част на къщата били сложени големи, масивни вериги, които изглеждали така, сякаш задържали нещо, пише timbercreektalon.

