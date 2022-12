Сериен убиец, НЛО, цунами? Мистерията с плаващите крака в Канада

М омиче се разхожда по плаж в Британска Колумбия на брега на Тихия океан, когато намира мъжка маратонка. Щом надниква в нея, открива, че вътре има останки от човешки крак. Оттогава множество крайници са появяват изхвърлени на брега. Полицията започва разследване на мистериозните находки.

Каква е историята зад зловещите открития? Съществуват редица теории за това на кого принадлежат крайниците и защо са там.

Мистерията с краката в обувки покрай морето Салиш ражда десетки обезпокоителни теории. Медиите засилват интереса с редица шокиращи предположения. Сред теориите са, че жесток сериен убиец върлува в околността, мястото е под контрола на извънземни, дори вещерство е намесено в предположенията. Истината се оказва много по-различна.

