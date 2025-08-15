Талибаните празнуват 4 години власт в Афганистан - жените плащат висока цена

Анкъридж: Когато София се конкурираше с града, където Тръмп и Путин се срещат

Т алибаните празнуват днес четири години от завръщането си на власт в Афганистан, предаде Франс прес.

Талибанското правителство бе признато от Русия и очаква други страни да последват примера ѝ.

Four years ago today, Afghanistan’s fall to the Taliban carved a generational wound. After trillions spent and countless lives lost, Afghanistan was handed back to fanatic mullahs, now the world’s only gender apartheid state, a vast prison ruled by terrorists. pic.twitter.com/G1hJmbxOwV — Habib Khan (@HabibKhanT) August 15, 2025

Планирани са паради в няколко града, сред които и столицата Кабул, която бе превзета от талибаните на 15 август 2021 г.

Талибанското правителство все още е до голяма степен изолирано от международната общност, която го критикува за изключително строгите му политики по отношение на следването на ислямския закон и спрямо жените.

Международният наказателен съд издаде в началото на миналия месец заповеди за арест на двама талибански лидери заради действия срещу жените в Афганистан, на които талибаните забраняват да посещават университетите, спортните зали, салоните за красота и парковете. Освен това на жените е забранено да практикуват доста професии.

Освен с Русия, която го призна, талибанското правителство поддържа тесни връзки също със страните от Централна Азия, Китай и Обединените арабски емирства, отбелязва АФП.