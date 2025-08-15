Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Д нес става един месец от задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.
По този повод в града имаше протест. Хората настояват за освобождаването им, предава NOVA.
Тримата бяха обвинени в участие в организирана престъпна група като според обвинението те са поискали подкуп от Пламенка Димитрова, при участие в обществена поръчка.
Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост.