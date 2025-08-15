Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Времето през уикенда: Горещо с опасност за пожари

Шофьор с две седмици стаж и 6 фиша е, врязалият се в автобус на градския транспорт в София

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие

РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

Д нес става един месец от задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

По този повод в града имаше протест. Хората настояват за освобождаването им, предава NOVA.

Асен Василев внесе съдебен иск срещу Пламенка Димитрова

Тримата бяха обвинени в участие в организирана престъпна група като според обвинението те са поискали подкуп от Пламенка Димитрова, при участие в обществена поръчка.

Арестът на кмета на Варна: Юридически казус или политическа репресия?

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост.