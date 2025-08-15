България

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост

15 август 2025, 19:39
Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ
Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява
РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа
Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие

Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие
Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София
Шофьор с две седмици стаж и 6 фиша е, врязалият се в автобус на градския транспорт в София

Шофьор с две седмици стаж и 6 фиша е, врязалият се в автобус на градския транспорт в София
Времето през уикенда: Горещо с опасност за пожари

Времето през уикенда: Горещо с опасност за пожари
СДВР обясни възможната причина за пътния инцидент в столицата

СДВР обясни възможната причина за пътния инцидент в столицата

Д нес става един месец от задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

По този повод в града имаше протест. Хората настояват за освобождаването им, предава NOVA.

Асен Василев внесе съдебен иск срещу Пламенка Димитрова

Тримата бяха обвинени в участие в организирана престъпна група като според обвинението те са поискали подкуп от Пламенка Димитрова, при участие в обществена поръчка.

Арестът на кмета на Варна: Юридически казус или политическа репресия?

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост.

Източник: NOVA    
Коцев протест Варна
Последвайте ни
След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 21 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 20 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Свят Преди 52 минути

Лукашенко е близък съюзник на Путин

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

България Преди 1 час

За момента няма информация за пострадали хора

,

В Газа: Да те убият, докато чакаш за храна

Свят Преди 3 часа

Новините за цивилни палестинци, загинали в близост до центровете за разпределение на помощи в Газа, вече са ежедневие

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

България Преди 3 часа

Каращи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Свят Преди 3 часа

Хотелите и курортите в района са напълно запълнени

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Свят Преди 4 часа

„Винаги правя много проучвания, но този път попитах ChatGPT и той ми каза, че не ми трябва виза"

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

България Преди 4 часа

Той карал бус с нелегални мигранти след употреба на 5 вида наркотични вещества

<p>&bdquo;Краят е близо&ldquo;: .Легендарна група обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум</p>

Megadeth обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум

Любопитно Преди 4 часа

„Започнахме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири, и всъщност променихме света"

<p>Секс терапевт&nbsp;разкри причината, поради която хората изневеряват</p>

Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Любопитно Преди 5 часа

Според известната психотерапевтка, скуката и рутината убиват интимността и водят до кръшкане

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Свят Преди 5 часа

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

България Преди 5 часа

В основата на стажантската програма на Vivacom стоят не просто знанията, а човешкият подход

Въведоха електронна система за имунизациите

Въведоха електронна система за имунизациите

България Преди 5 часа

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Свят Преди 5 часа

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Любопитно Преди 6 часа

Празникът събира поколенията в обредното замесване и освещаване на хляба

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Свят Преди 6 часа

В момента сумата е 780 лева

Снимката е илюстративна

Тези три зодии могат да ви вбесят за секунди

Любопитно Преди 6 часа

Те не правят компромиси, не търпят критика и винаги оставят силно впечатление

Всичко от днес

От мрежата

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Скандални факти за принц Андрю: Имал е между 1000 и 3000 жени

Edna.bg

Бърз ТЕСТ за 3 секунди: дехидратирани ли сте?

Edna.bg

Спартак и Черно море постигнаха споразумение за дербито на Варна

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 1948 1:0 Монтана, две отменени дузпи и гол за домакините

Gong.bg

САМО ПО NOVA: Говори собственикът на автомобила, врязал се в автобус в София

Nova.bg

Тръмп излетя към Аляска за срещата си с Путин (ВИДЕО)

Nova.bg