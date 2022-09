Проклятието на цифрата 4: Призраци и писъци плашат до смърт шофьорите в най-зловещия тунел в света

Б родещи призраци и смразяващ кръвта женски писък. Това са само част от преживяванията, за които разказват малцината смелчаци, преминали през най-зловещия тунел в света - Кийотаки.

Построено преди близо 100 години в Япония, в съоръжението са станали множество катастрофи, необясними паранормални явления и фатални инциденти.

Тунел Кийотаки е дълъг точно 444 метра.

Madly #haunted #KiyotakiTunnel in Japan - you won't come out the same as you went in https://t.co/QPfmrkiJeR @TheHauntist pic.twitter.com/Y5yuouwwJt

Числото 4 се счита за фатално от японците. В Страната на изгряващото слънце толкова се страхуват от него, че сградите са построени без четвърти етаж, тоест след третия следва петият.

Ирационалният страх от цифрата 4 дори има свое име - тетрафобия.

Фобията от четворката е разпространена в Китай, Корея и Япония. Учените обясняват страха от цифрата с близкото произношение на йероглифа, означаващ „четири”, с този на думата „смърт” или „гибел”. Двата звучат приблизително като „съй”, но в зависимост от тона, с който е произнесена, думата коренно променя своя смисъл.

Жителите на Япония вярват, че числата имат огромно влияние върху живота на всеки човек. Затова са изключително внимателни с използването им.

Вярването, че цифрата 4 носи нещастие в азиатските страни е толкова силно, че етажи, съдържащи цифрата 4, почти винаги липсват в обществени сгради и учреждения. Когато член на семейството е болен, никой не споменава фаталната цифра, а телефонни номера, които я съдържат, са много по-евтини от останалите. Ако абонат с такъв номер им позвъни, японците вероятно никога няма да отговорят на обаждането.

При такова суеверие, не е изненада, че когато в северната част на Япония е построен тунел с дължина 444 метра, в него веднага започват да се случват ужасни инциденти. Призраците, бродещи из него, или лошата му слава плашат хората. А в него се случват катастрофи много по-често, отколкото в останалите японски тунели. Името му се свързва със зловещи истории за насилие, самоубийства и лош късмет.

Историята на строежа

Въпреки суеверията през 1927 година е проектиран и построен тунел Кийотаки, дълъг точно 444 метра. Еднолентовият път свързва северната част на Арашияма със съседния град Сагакиоатаки. Първоначално Кийотаки е бил част от железопътната линия Атагояма.

Историческите източници сочат, че тунелът е бил построен от роби. Изграждането му е съпътствано от множество смъртни случаи. Част от строителите са загинали от тежките условия на труд, а други заради суровия климат. Легендата гласи, че духовете на починалите работници все още скитат из тунела през нощта.

Зловещи случки се разиграват в района

Докладвани са множество случаи на необясними явления в Кийотаки. Част от преминалите през тунела през нощта твърдят, че светлинните сигнали, указващи посоката на движение, внезапно се променяли и така предизвиквали редица челни катастрофи.

Kiyotaki Tunnel, Kyoto

One of the most mysterious places in Japan,Kiyotaki Tunnel just outside Kyoto. The tunnel was built in 1927 by slaves and that time, a number of deaths were reported in the region. It is said that the place is now haunted by the spirit of such people. pic.twitter.com/dcEeLehUvU