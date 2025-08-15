Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп вече е на път за Аляска, където ще се срещне с руския си колега Владимир Путин.

Президентският самолет Air Force One излетя за Анкъридж малко след 15:00 българско време.

Полетът до базата "Елмендорф–Ричардсън" се очаква да продължи около седем часа.

Университетът на Аляска в Анкъридж очаква стотици руски делегати, пристигнали за срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин, да бъдат настанени в студентски общежития, предаде "Индипендънт".

"Възможно е до 750 души от американската и руската делегация да отседнат в кампуса", съобщи вицеканцлерът Райън Буххолт.

Университетът може да приеме около 12 000 души, като настоящата седмица бележи началото на учебната година след лятната ваканция.

Срещата ще се проведе във военната база на около 10 минути път от Анкъридж, и ще бъде първата лична среща между двамата лидери от 2018 г. насам. Освен общежитията, в помощ на настаняването е подготвен и спортна зала с капацитет 5000 души, оборудвана с легла, предимно за руската делегация.

"Основната ни грижа е сигурността на всички, независимо дали са от САЩ, Русия или друго място, така че да изпълнят мисията си и да се върнат у дома невредими", заяви Буххолт. Университетската полиция работи в тясно сътрудничество с щатските и федералните власти за охрана на района.

Според говорителката на университета Кейти Бендър, част от делегатите вече са пристигнали, а полетни данни показват, че най-малко един самолет от Москва е кацнал в Анкъридж. Поради съображения за сигурност местата настаняване на делегациите се пазят в тайна. Междувременно хотелите и курортите в района са напълно запълнени.

Кметът на града Сузан ЛаФранс призна, че намирането на свободни места в разгара на туристическия сезон е предизвикателство, особено при такова значимо политическо събитие. Тя изрази увереност, че ще се намерят "креативни решения".