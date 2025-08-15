Свят

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Хотелите и курортите в района са напълно запълнени

15 август 2025, 16:00
Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп вече е на път за Аляска, където ще се срещне с руския си колега Владимир Путин. 

Президентският самолет Air Force One излетя за Анкъридж малко след 15:00 българско време. 

Полетът до базата "Елмендорф–Ричардсън" се очаква да продължи около седем часа.

Университетът на Аляска в Анкъридж очаква стотици руски делегати, пристигнали за срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин, да бъдат настанени в студентски общежития, предаде "Индипендънт".

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

"Възможно е до 750 души от американската и руската делегация да отседнат в кампуса", съобщи вицеканцлерът Райън Буххолт.

Университетът може да приеме около 12 000 души, като настоящата седмица бележи началото на учебната година след лятната ваканция.

Срещата ще се проведе във военната база на около 10 минути път от Анкъридж, и ще бъде първата лична среща между двамата лидери от 2018 г. насам. Освен общежитията, в помощ на настаняването е подготвен и спортна зала с капацитет 5000 души, оборудвана с легла, предимно за руската делегация.

Лавров с провокация "СССР" в Аляска

"Основната ни грижа е сигурността на всички, независимо дали са от САЩ, Русия или друго място, така че да изпълнят мисията си и да се върнат у дома невредими", заяви Буххолт. Университетската полиция работи в тясно сътрудничество с щатските и федералните власти за охрана на района.

Според говорителката на университета Кейти Бендър, част от делегатите вече са пристигнали, а полетни данни показват, че най-малко един самолет от Москва е кацнал в Анкъридж. Поради съображения за сигурност местата настаняване на делегациите се пазят в тайна. Междувременно хотелите и курортите в района са напълно запълнени.

Кметът на града Сузан ЛаФранс призна, че намирането на свободни места в разгара на туристическия сезон е предизвикателство, особено при такова значимо политическо събитие. Тя изрази увереност, че ще се намерят "креативни решения".

Източник: БГНЕС    
Тръмп Путин среща
Последвайте ни
След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис "СССР"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 23 часа
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 17 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 17 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 20 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Свят Преди 37 минути

„Винаги правя много проучвания, но този път попитах ChatGPT и той ми каза, че не ми трябва виза"

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

България Преди 1 час

Той карал бус с нелегални мигранти след употреба на 5 вида наркотични вещества

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Свят Преди 1 час

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра

<p>Има ли замърсяване на въздуха&nbsp;след влаковата катастрофа&nbsp;край Симеоновград?</p>

РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

България Преди 1 час

От РИОСВ уточниха, че доста голяма част от цистерните са изсипали съдържанието си

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

България Преди 1 час

В основата на стажантската програма на Vivacom стоят не просто знанията, а човешкият подход

Въведоха електронна система за имунизациите

Въведоха електронна система за имунизациите

България Преди 2 часа

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Свят Преди 2 часа

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Любопитно Преди 2 часа

Празникът събира поколенията в обредното замесване и освещаване на хляба

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Свят Преди 2 часа

В момента сумата е 780 лева

Снимката е илюстративна

Тези три зодии могат да ви вбесят за секунди

Любопитно Преди 2 часа

Те не правят компромиси, не търпят критика и винаги оставят силно впечатление

Земетресение в Турция

Земетресение в Турция

Свят Преди 2 часа

За момента няма данни на пострадали хора

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

България Преди 3 часа

Движението е спряно

<p>Борисов разкри какви са очакванията&nbsp;му&nbsp;от предстоящата среща на Тръмп и Путин&nbsp;</p>

Бойко Борисов очаква положителен план от срещата Тръмп-Путин

България Преди 3 часа

След срещата ще се наложат някакви размествания, спиране на войната, ще бъде засегната и оръжейната индустрия, коментира лидерът на ГЕРБ

<p>Рекордният удар на българските митници - разказ в Телеграфно подкастът</p>

Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие

България Преди 3 часа

Рекорден трафик на кокаин чрез дипломати - разследване на българските митници

"Хизбула" предупреди: Разоръжаването води до гражданска война

"Хизбула" предупреди: Разоръжаването води до гражданска война

Свят Преди 3 часа

"Хизбула" се оказа значително отслабена след войната с Израел през 2024 г.

<p>AI създаде нови антибиотици срещу супербактерии</p>

AI създаде антибиотици за гонорея и супербактерии MRSA

Свят Преди 3 часа

Изкуственият интелект може да постави началото на „втори златен век“ в разработването на антибиотици

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Скандални факти за принц Андрю: Имал е между 1000 и 3000 жени

Edna.bg

Бърз ТЕСТ за 3 секунди: дехидратирани ли сте?

Edna.bg

Официално: Левски взе северномакедонския бранител

Gong.bg

Официално: ЦСКА привлече Бруно Жордао

Gong.bg

Тръмп излетя към Аляска за срещата си с Путин

Nova.bg

Моментът, в който кола се вряза в прозореца на автобус в София (ВИДЕО)

Nova.bg