След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

„Абсолютен опит за убийство. Това не се различава по нищо от това да влезеш с пистолет в автобус и да започнеш да стреляш“, категоричен е автомобилният експерт Филип Лазаров

16 август 2025, 09:16
С лед вчерашния ужас, когато шофьор с 2 седмици стаж зад волана и 6 фиша се заби в автобус, уби човек и рани няколко души, възникват въпросите:  Колко бързо е карал шофьорът, за да се вреже в автобуса? Бил ли е автомобилът чипиран за по-висока мощност? И как само за 2 седмици с книжка можеш да натрупаш толкова нарушения?

Преди точно четири години Филип провежда смразяващ експеримент: какво би станало, ако лек автомобил се блъсне в автобус с близо 200 км/ч. Експериментът показва как при подобен удар колата е смачкана до неузнаваемост, а манекените в автобуса лежат със множество рани, припомня NOVA.

„Абсолютен опит за убийство. Това не се различава по нищо от това да влезеш с пистолет в автобус и да започнеш да стреляш“,

категоричен е автомобилният експерт Филип Лазаров.

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени
6 снимки
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата
катастрофа
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата

 „Тук става въпрос за личен избор. Никой не го кара насила да кара с 150 км/ч на място, където ограничението е 50, а има и камери навсякъде“, заяви Лазаров. По думите му, това поведение не е просто нарушение, а преднамерено действие със смъртоносен потенциал. Според него проблемът е във възпитанието и обучението на младите шофьори.

Лазаров припомни за проведената от него демонстрация и сблъсъка на кола, управлявана с 200 км/ч, в автобус: „Всичко се разкъсва. Получава се взрив. Нищо не оцелява”.

 „Докато не се вземат реални мерки, подобни случаи ще се повтарят. Говорим за лесно разпознаваеми автомобили

– тунинговани, с ниско окачване, с големи джанти. Те се виждат и чуват отдалеч“, подчерта експертът.

Според Лазаров, ако не бъдат предприети незабавни и системни действия – от по-строг контрол до промяна в мисленето на обществото – пътят към следващата трагедия вече е очертан. „Въпросът ми е ясен: защо изобщо някой кара с 150 км/ч на кръстовище? Ако това не е опит за убийство, какво е?“.

Източник: Nova.bg    
катастрофа София кола автобус градски транспорт автомобилен експерт Филип Лазаров
