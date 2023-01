Тийнейджър инсценира отвличане, за да избяга от обвинение в убийство

Г абриел Майкъл Дейвис е на 16 години. Обявен е за издирване от семейството си. Близките му са съобщават, че е изчезнал, след като не се появява на футболната си тренировка и не отговаря на мобилния си телефон.

На 31 август 2022 година започва мащабно издирване на спортиста в Олимпия, Вашингтон. Не след дълго полицията открива колата му, окървавена и зарязана близо до мястото на изчезването му. Мобилният телефон на младежа също е намерен. Апаратът е счупен и захвърлен край автомобила. 36 часа по-късно, на 1 септември полицията съобщава, че Габриел е открит жив и здрав, но при „подозрителни обстоятелства“.

Какво всъщност се е случило?

На 1 септември 2022 г. 51-годишният Даниел Маккоу е открит мъртъв в дома си в Ортинг, след като четири дни не се появява на работа. Полицаи са изпратени на адреса, за да проверят какво се е случило. Още на входната врата униформените надушват ужасната миризма на гниеща плът.

„Имаше разлагане в горната част на тялото и главата на жертвата, а личинки се виждаха по врата и раменете“, казват властите според съдебните документи.

Установено е, че мъжът е ликвидиран с един изстрел в главата и един в гърдите. Намушкан е многократно по цялото тяло. Има седем прободни рани в гърдите и една в предмишницата. Получил е наранявания по ръцете, защото се е борил за живота си, сочат заключенията на съдебния лекар.

Патологът е категоричен: Мъжът е бил мъртъв четири дни, преди трупът му да бъде открит, пише NYPost.

Деветмилиметров куршум е счупил черепа на Маккоу зад ухото му, но това не е бил фаталния изстрел. Друг, по-голям куршум влиза в гърдите му и перфорира аортата му, минавайки през черния му дроб и го убива, пише съдебният лекар в своето заключение за причината за смъртта на 51-годишния мъж.

В деня, в който започва разследването на убийството на Маккоу, полицията открива Габриел Дейвис. Младежът е намерен около 17:30 часа. Открит е на север, близо до блок 15000 на Тили Роуд Саут, на около 20 минути от Олимпия. Габриел е бос и без риза. По това време полицията не е подготвена за това, което ще научи съвсем скоро.

Попаднал в полицията Габриел казва, че сам счупил телефона си, защото се страхувал, че хората ще го намерят и наранят.

„Първоначално Дейвис казва на детективите, че не може да си спомни какво се е случило с него или къде е бил по време на изчезването си“, казват разследващите.

„По-късно той казва, че не може да каже какво му се е случило, защото хората щели да го наранят“, разкриват полицаите, които са присъствали на разпита му.

След като не открива никакви признаци за нараняване или престъпление, полицията пуска момчето да се прибере у дома.

Историята започва да се разплита заради един малък детайл

В хода на разследването криминалистите стават подозрителни към младежа заради нещо странно. Когато Габриел е открит от полицията, той е бил бос, но по краката му не са забелязани никакви наранявания, които той би трябвало да е получил, ако се е движил без обувки из гората толкова време, пише MyNorthWest.

Сложно измисленият план започва да се разкрива, след като е открито гниещото тяло на Маккоу. Установено е, че мъжът е имал връзка с майката на Габриел Аманда Олуфсън. Тримата дори са живеели в дома на жертвата, сочат съдебните документи по случая. Двойката се разделя едва няколко седмици преди убийството. Заради това съвпадение, детективите решават да проверят за евентуална връзка между престъпленията.

По време на първоначалното претърсване на дома на Маккоу в сутринта, когато тялото му е открито, следователите забелязват рокерски дрехи на клуб Amigos, висящи в гаража му.

В трапезарията на дома на Маккоу е открита гилза от 45-и калибър, и 9-милиметрова близо до пералното помещение в дома му. По стените, вратата и пералнята имало пръски кръв.

В кухнята на земята, до хладилника лежал боен куршум с калибър 45-и, докато порция пролетни рулца стояли във фритюрника на плота. По стените в къщата са открити няколко дупки от куршуми. След щателно претърсване следователи откриват два празни кобура за пистолети в офиса и спалнята на Маккоу, но оръжията липсват.

300 страници с доказателства

Повече от 300 страници са документите с доказателства, които събират разследващите. Те разкриват връзката между смъртта на Маккоу с изчезването на Дейвис и разкриват убийството, пише The News Tribune.

Washington state teenager Gabriel Michael Davies, who was a missing person, has since been found and has been arrested and charged with first-degree murder and other related charges in the death of his mother’s ex-boyfriend Daniel McCaw. https://t.co/Skr0noLdel