Хилари Клинтън би предложила Тръмп за Нобелова награда за мир при това условие

Х илари Клинтън заяви, че лично би номинирала президента Доналд Тръмп за Нобелова награда, ако той успее да сключи споразумение за прекратяване на войната в Украйна, без загуба на територии.

Бившият държавен секретар и съперник на Тръмп на президентските избори през 2016 г. посочи, че той ще се срещне в Аляска с противник и явен агресор във войната.

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

"Ако Тръмп убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, без размяна на територии с Украйна, и да изтегли войските си от бойното поле, бих го номинирала за Нобелова награда за мир", заяви Клинтън.