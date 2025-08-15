Свят

Хилари Клинтън би предложила Тръмп за Нобелова награда за мир при това условие

Ако Тръмп убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, без размяна на територии с Украйна

15 август 2025, 20:19
Хилари Клинтън би предложила Тръмп за Нобелова награда за мир при това условие
Глобалната инициатива на Хилари Клинтън   
Източник: БТА

Х илари Клинтън заяви, че лично би номинирала президента Доналд Тръмп за Нобелова награда, ако той успее да сключи споразумение за прекратяване на войната в Украйна, без загуба на територии.

Бившият държавен секретар и съперник на Тръмп на президентските избори през 2016 г. посочи, че той ще се срещне в Аляска с противник и явен агресор във войната.

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

"Ако Тръмп убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, без размяна на територии с Украйна, и да изтегли войските си от бойното поле, бих го номинирала за Нобелова награда за мир", заяви Клинтън.

Източник: БГНЕС    
Хилари Клинтън Тръмп Украйна
Последвайте ни
След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Изплащат компесаторките за жилище в евро

Изплащат компесаторките за жилище в евро

pariteni.bg
Как да подсигурим добър живот на котка с бъбречна недостатъчност

Как да подсигурим добър живот на котка с бъбречна недостатъчност

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 22 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 22 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

България Преди 1 час

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Свят Преди 2 часа

Лукашенко е близък съюзник на Путин

Задържаха мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“

Задържаха мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“

България Преди 4 часа

Той съобщил, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

България Преди 4 часа

Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци

,

В Газа: Да те убият, докато чакаш за храна

Свят Преди 4 часа

Новините за цивилни палестинци, загинали в близост до центровете за разпределение на помощи в Газа, вече са ежедневие

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

България Преди 5 часа

Каращи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Свят Преди 5 часа

Хотелите и курортите в района са напълно запълнени

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Свят Преди 5 часа

„Винаги правя много проучвания, но този път попитах ChatGPT и той ми каза, че не ми трябва виза"

Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява

България Преди 5 часа

Натрупаната инфлация за последните пет години е 41,2%

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

България Преди 6 часа

Той карал бус с нелегални мигранти след употреба на 5 вида наркотични вещества

<p>&bdquo;Краят е близо&ldquo;: .Легендарна група обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум</p>

Megadeth обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум

Любопитно Преди 6 часа

„Започнахме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири, и всъщност променихме света"

<p>Секс терапевт&nbsp;разкри причината, поради която хората изневеряват</p>

Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Любопитно Преди 6 часа

Според известната психотерапевтка, скуката и рутината убиват интимността и водят до кръшкане

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Свят Преди 6 часа

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра

<p>Има ли замърсяване на въздуха&nbsp;след влаковата катастрофа&nbsp;край Симеоновград?</p>

РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

България Преди 6 часа

От РИОСВ уточниха, че доста голяма част от цистерните са изсипали съдържанието си

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

България Преди 6 часа

В основата на стажантската програма на Vivacom стоят не просто знанията, а човешкият подход

Въведоха електронна система за имунизациите

Въведоха електронна система за имунизациите

България Преди 7 часа

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Скандални факти за принц Андрю: Имал е между 1000 и 3000 жени

Edna.bg

Бърз ТЕСТ за 3 секунди: дехидратирани ли сте?

Edna.bg

Ейса хвана ракетата на Гришо

Gong.bg

Обявиха програмата за още два кръга, ще има мач от 17:30 часа

Gong.bg

САМО ПО NOVA: Говори собственикът на автомобила, врязал се в автобус в София

Nova.bg

Тръмп излетя към Аляска за срещата си с Путин (ВИДЕО)

Nova.bg