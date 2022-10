Убийството на „кралицата на ужасите”: Трагедията на Доминик Дън

Ф илмът „Полтъргайст” разказва за ектоплазмени демони, измъчващи Стив и Даян Фрийлинг и техните три деца Карол Ан, Роби и Дана. В продължението на култовата лента едно от децата липсва.... Причината за отсъствието ѝ във втората част „Полтъргайст: Другата страна” е извън филма...

„Кралица на ужасите”, така наричат Доминик Дън, младата актриса, която се превъплъщава в Дана във филма „Полтъргайст”. Нещо трагично слага край на нейната обещаваща кариера в Холивуд.

Коя е Доминик Дън

Доминик е родена на 23 ноември 1959 година в Санта Моника, Калифорния. Тя е най-малкото дете на богатата наследница Елън Беатрис „Лени“ и Доминик Дън -писател, продуцент и актьор.

Remembering the wonderful actress #DominiqueDunne who was in Poltergeist. She was attacked by her ex-boyfriend John Sweeney this day 40 years ago, in 1982. Sweeney strangled Dominique in the driveway of her Los Angeles home. She died five days later. 1/3 pic.twitter.com/B6DppKHsq2