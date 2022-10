„Селфи убийцата“ за първата си жертва: Беше като возене на влакче в лунапарка

Х ората имат различни мечти. Някои копнеят за нова кола или къща, други - за добре платена работа или печалба от лотарията. Не за това бленува героинята на тази история за престъпления, наркотици и отмъщение.

Мечтата на Аманда Тейлър е да стане известна серийна убийца.

На пръв поглед Аманда изглежда като всяка друга двадесет и няколко годишна млада жена в Америка: пиърсинг, татуировки, безкрайна поредица от селфита в социалните мрежи.

Selfie Killer | Amanda Taylor - Amanda Taylor murdered her father-in-law and then took a selfie with his lifeless body. Watch the new video on this female killer. What she did next will shock you https://t.co/NDssv5SNpF pic.twitter.com/i3sVIjgjQS