Любопитно

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Дамите ще определят съдбата на тайния агент Чефо във формата

15 август 2025, 22:27
Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“
Източник: NOVA/Стилиян Стефанов

Е моционално гласуване при жените и мъжете определи Сузана и Стоян да се разделят с романтичното приключение „Диви и красиви“. Те са първите, които си тръгват от Палата на любовта, точно преди обединението на двата лагера.

Церемониите започнаха със споделени красиви емоции и разочарования от изминалата седмица и вълнението около „слепите“ и явните срещи, през които преминаха дамите и господата. Чрез тайно гласуване, те трябваше да определят кой сред тях има най-малък шанс да открие любовта във формата. Стоян получи най-много гласове от мъжете, а вотът при жените беше съпътстван със сълзи и тревоги. Сузана бе определена като най-неискрения участник в романтичното риалити и  напусна церемонията огорчена.

Източник: NOVA/Стилиян Стефанов

Настроението в двата лагера коренно се промени, след като участниците разбраха, че същата вечер ще се обединят с обектите на техните желания. Дамите и господата се срещнаха под покрива на Палата на любовта, който ще се превърне в най-романтичното място по Българското Черноморие през следващите седмици.

Източник: NOVA/Стилиян Стефанов

Мъжете не се посвениха да покажат своя интерес към жените, които са им направили най-силно впечатление по време на срещите „на сляпо“. Марсел веднага позна Ренета и се насочи към нея. Божин потърси съвета на Ванеса относно Евгения, която беше привлякла неговото внимание, а Ивелина най-после се срещна с Радослав.

Източник: NOVA/Стилиян Стефанов

Емоциите за всички участници не свършиха до тук, тъй като водещата Маги Томова разкри пред тях тайната мисия на Чефо. Актьорът и инфлуенсър сподели, че иска да остане в романтичното риалити и да продължи да ги опознава, но решението няма да бъде негово. Борбата за любовта трябва да бъде честна и затова жените ще имат последната дума – чрез таен вот те ще решат дали Стефан да се превърне в равноправен участник и да продължи пътя си към любовта. А какво ще бъде тяхното решение - гледайте „Диви и красиви“ от понеделник до петък в 21:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
Диви и красиви
Последвайте ни
След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

Започна срещата на Тръмп и Путин, форматът е трима на трима

Започна срещата на Тръмп и Путин, форматът е трима на трима

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Изплащат компесаторките за жилище в евро

Изплащат компесаторките за жилище в евро

pariteni.bg
Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Свят Преди 1 час

Зеленски: Русия трябва да сложи край на войната, която започна

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

България Преди 2 часа

МВР: Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Свят Преди 4 часа

Песков: Президентът винаги пристига навреме

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

България Преди 4 часа

За момента няма информация за пострадали хора

Снимката е илюстративна

Двама души са изчезнали в морето край Слънчев бряг

България Преди 5 часа

Първо в морето е влязло момче, родено през 2011 година, след него и негов роднина, роден през 1995 година

Задържаха мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“

Задържаха мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“

България Преди 6 часа

Той съобщил, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

България Преди 6 часа

Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци

,

В Газа: Да те убият, докато чакаш за храна

Свят Преди 6 часа

Новините за цивилни палестинци, загинали в близост до центровете за разпределение на помощи в Газа, вече са ежедневие

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

България Преди 6 часа

Каращи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Свят Преди 6 часа

Хотелите и курортите в района са напълно запълнени

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Свят Преди 7 часа

„Винаги правя много проучвания, но този път попитах ChatGPT и той ми каза, че не ми трябва виза"

Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява

България Преди 7 часа

Натрупаната инфлация за последните пет години е 41,2%

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

България Преди 7 часа

Той карал бус с нелегални мигранти след употреба на 5 вида наркотични вещества

<p>&bdquo;Краят е близо&ldquo;: .Легендарна група обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум</p>

Megadeth обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум

Любопитно Преди 7 часа

„Започнахме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири, и всъщност променихме света"

<p>Секс терапевт&nbsp;разкри причината, поради която хората изневеряват</p>

Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Любопитно Преди 8 часа

Според известната психотерапевтка, скуката и рутината убиват интимността и водят до кръшкане

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Свят Преди 8 часа

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Скандални факти за принц Андрю: Имал е между 1000 и 3000 жени

Edna.bg

Бърз ТЕСТ за 3 секунди: дехидратирани ли сте?

Edna.bg

Спорно решение на Ливърпул - Борнемут

Gong.bg

Официално: Отложиха мачовете на Левски и Арда

Gong.bg

НА ЖИВО: Започна историческата среща между Тръмп и Путин в Аляска

Nova.bg

Притеснение, недоволство и песимизъм: Европейските нагласи за срещата в Аляска

Nova.bg