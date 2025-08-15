Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Свят

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

Тръмп и Путин говорят вече над час при закрити врати

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Талибаните празнуват 4 години власт в Афганистан - жените плащат висока цена

Защо Доналд Тръмп толкова силно иска Нобелова награда за мир?

Сърбия: Десетки ранени полицаи, над 100 арестувани демонстранти

П осещението на Путин в Аляска е наситено със символика, пише BBC.

Лимузината му – произведената в Русия Aurus – го очакваше на пистата на базата „Елмендорф-Ричардсън“, но той избра президентския автомобил на Доналд Тръмп, известен като „Звяра“.

Руският президент изпрати ясен сигнал към своя американски колега – че му има доверие, харесва го… и харесва колата му. Путин беше усмихнат от ухо до ухо – рязък контраст с дългите години враждебност между двете страни.

Това е отличен първи ход, ако искаш човекът, с когото преговаряш, да ти се довери и да ти повярва.

Имаше въпроси преди срещата дали двамата ще споделят лимузина до залата за срещата си.

Те го направиха – кратък момент, в който двамата останаха насаме преди преговорите във формат трима на трима с високопоставените си съветници.

Това е ясно знак за топло посрещане, на което руснаците се надяваха – лидер, който бе критикуван от предшественика на Тръмп, Джо Байдън, сега е приветстван на американска земя с усмивки и привидно непринуден разговор, коментират експерти.

