Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

П осещението на Путин в Аляска е наситено със символика, пише BBC.
Лимузината му – произведената в Русия Aurus – го очакваше на пистата на базата „Елмендорф-Ричардсън“, но той избра президентския автомобил на Доналд Тръмп, известен като „Звяра“.
Руският президент изпрати ясен сигнал към своя американски колега – че му има доверие, харесва го… и харесва колата му. Путин беше усмихнат от ухо до ухо – рязък контраст с дългите години враждебност между двете страни.
Това е отличен първи ход, ако искаш човекът, с когото преговаряш, да ти се довери и да ти повярва.
Имаше въпроси преди срещата дали двамата ще споделят лимузина до залата за срещата си.
Те го направиха – кратък момент, в който двамата останаха насаме преди преговорите във формат трима на трима с високопоставените си съветници.
Това е ясно знак за топло посрещане, на което руснаците се надяваха – лидер, който бе критикуван от предшественика на Тръмп, Джо Байдън, сега е приветстван на американска земя с усмивки и привидно непринуден разговор, коментират експерти.