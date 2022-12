Изповедта на една убийца: Намушках го, защото не хареса коледния си подарък

„Намушках го, защото той не хареса достатъчно своя коледен подарък“. Това е шокиращото признание на 37-годишната Мелиса Йънг, която убива жестоко своя съсед Алън Уилямсън.

Бруталното убийство се разиграва навръх Коледа, на 25 декември през 2013 година в Единбург.

Мелиса поднася като подарък на своя съсед Алън чифт унисекс маратонки и копие от леко неприличния календар на вестник The Sun за 2014 година.

On Christmas day 2013, Melissa Young gave her neighbor, Alan Williamson a gift. When he didn't like it, she snapped and killed him. https://t.co/69Y8kZLkFG