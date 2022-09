Най-шокиращите експерименти в името на научния прогрес

Г раницата между гениалността и лудостта често се оказва изключително тънка.

В опитите си да направят революционно откритие, което да промени света, някои учени стигат до крайности и провеждат експерименти, които понякога са не само шокиращи, но и изключително жестоки.

В техните очи обаче това не е проблем, тъй като смятат, че всичко е позволено в името на науката.

Джовани Алдини

Романът на Мери Шели „Франкенщайн“ несъмнено е едно от най-известните литературни произведения, създавани някога. Историята на гениалния учен, успял да вдъхне живот на ужасяващо чудовище, в голяма степен е вдъхновена от работата на италианския физик Джовани Алдини.

В края на XVIII и началото на XIX в. той обикалял из Европа, за да демонстрира какво се случва с телата на наскоро починали хора, когато през тях преминава ток.

Зловещите зрелища се радвали на голяма популярност. Една от най-известните демонстрации на Алдини се състояла през 1803 г. в Лондон. Тогава той използвал трупа на Джордж Фостър – престъпник, екзекутиран заради това, че убил съпругата си. Пред смаяните погледи на десетки хора, той поставял електроди върху различни части от тялото на покойника, а токът предизвиквал съкращения на мускулите, в резултат на което изглеждало, че Фостър се движи.

Властите дори отбелязали преди началото на „шоуто“, че ако той действително се съживи, ще трябва да бъде обесен повторно.

Уилям Бъкланд

Уилям Бъкланд е един от най-известните английски геолози и палеонтолози, който през 1824 г. публикувал първото научно описание на месояден динозавър (става въпрос за открия по-рано от самия него Мегалозавър). Мнозина го считали за брилянтен учен и го сравнявали с Чарлз Дарвин.

We all know William Buckland mostly for his description of Megalosaurus bucklandii, the first formal describing of a dinosaur. Though some of you may also know of his reputation for eating pretty much any animal. And for those of you who don't know, here's a summary. pic.twitter.com/CP6c553wSq