Даркнет - там всичко е анонимно, кодирано и супер секретно

Н еслучайно тъмната мрежа не е достъпна за всеки интернет потребител. Всичко незаконно, което вашата фантазия може да си представи, може да бъде открито в даркнет. Това е центърът на всичко лошо.

От продажба на хора, органи, търговия с наркотици, пране на пари, пиратски софтуер- няма нищо, което да не може да бъде намерено тук. Хакери споделят в тъмната мрежа информация за кредитни карти, банкови данни и лична информация за хората. Всичко това може да бъде намерено за броени секунди.

Всичко в даркнет е анонимно, кодирано и супер секретно. Трудно е да си представим, че някой от злосторниците в мрежата могат да бъдат разкрити.

Това е история за това как бе разкрит и изпратен за дълго зад решетките собственикът на един от най-популярните сайтове в тъмната мрежа, наречен Silk Road („Пътят на коприната” в буквален превод от английски език).

Кратка биография

Рос Уилям Улбрихт е роден на 27 март 1984 година. Израства близо до Остин, Тексас. Учи физика в тексаския университет в Далас и след това в Пенсилванския държавен университет. Там той следва магистърска програма по материалознание. По това време Улбрихт проявява силен интерес към либертарианските възгледи на икономическата теория. Той е поддръжник на политическия философ Лудвиг фон Мизес.

През 2009 година Улбрихт се завръща в Остин и се опитва да стане предприемач, но без успех. Той сменя няколко работни места. Опитва да разработи видео игри. Основава компания за продажба на книги онлайн. По това време Улбрихт започва да развива идеята за създаване на онлайн пазар, използващ Tor криптиране и биткойни за разплащане. Приемайки криптовалута, Улбрихт вярва, че неговият пазар може да осигури анонимност и да избегне правителствен контрол. Той предава потребителската информация през широка мрежа от процедури за криптиране като ефективно прикрива самоличността и местоположението на участниците в мрежата, докато биткойнът предлага децентрализирана и анонимна платформа за транзакции. Тази ранна идея в крайна сметка ще се развие в бъдещия сайт Silk Road.

Основаването на „Пътя на коприната”

Сайтът Silk Road е основан през 2011 г. Рос Ублрихт използва псевдонима „Страховитият пират Робъртс”, вдъхновен от хитовия филм от 1987 година „Принцесата булка”. По това време той си представя „Пътя на коприната” като средство за „премахване на използването на принуда и агресия сред човечеството”, твърди страницата на Улбрихт в LinkedIn.

Рос твърди, че „създава икономическа симулация, за да даде на хората опит от първа ръка какво би било да живееш в свят без системна употреба на сила”.

Silk Road става популярен за изключително кратко време благодарение на медиите, които обширно разказват истории от сайта. Съвсем естествено, интерес проявяват и органите на реда. Започва издирване на собственика и опити сайтът да бъде затворен.

Сайтът Silk Road се превръща в един от най-добрите черни пазари по това време за наркотици и незаконно оръжие.

Разкриват пирата по обява за работа

Сайтът Daily Dot съобщава през 2013 година, че австралийски наркодилър е арестуван и той става първият, осъден за престъпления, пряко свързани със Silk Road.

През това време ФБР работи усилено, за да открие кой стои зад „Пътя на коприната”. Рос Уилям Улбрихт се превръща в мания за ФБР с течение на времето. На 27 януари данъчен агент открива публикация за уебсайта в онлайн форум.

Осем месеца по-късно агентът открива, че същият потребител, който е автор на публикацията, е публикувал обява за работа. Заинтересованите от предложението му са помолени да изпратят своя автобиография на имейл акаунт, регистриран на името на Улбрихт.

Проследени са множество мрежови записи, които успяват да уличат именно Рос Улбрихт като заподозрян. Разкрито е, че сайтът е генерирал над 1,2 милиарда долара продажби и 80 милиона долара комисионни. На 3 ноември 2020 година разследващите изземват цифрова валута на стойност над 1 млрд. долара, свързана с този случай, пише сайтът fbi.gov.

В крайна сметка ФБР събира достатъчно доказателства срещу Рос Улбрихт за това, че е собственик на даркнет сайтът. Той е арестуван на 2 октомври 2013 година в библиотека в Сан Франциско, пише сайтът Investopedia.

Суровата присъда на Улбрихт

След ареста на „Страховития пират Робъртс” започва шумно дело. Само две години по-късно федерален съд в Манхатън го признава за виновен по седем обвинения, включително за пране на пари, хакерство, трафик на наркотици и организирана престъпна група.

