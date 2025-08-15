РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

Н яма отчетено замърсяване на въздуха в района на влаковата катастрофа край симеоновградското село Пясъчево, при която композиция с 34 цистерни дерайлира и осем от съдовете с гориво се запалиха. Това съобщи на мястото на инцидента изпълняващият длъжността директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково Тонка Атанасова.

Екип на Регионалната лаборатория извърши замервания веднага след инцидента до крайните къщи на Пясъчево и замърсяване на атмосферния въздух не бе отчетено, посочи Атанасова. Тя обаче уточни, че доста голяма част от цистерните са изсипали съдържанието си - дизелово гориво, в почвата. Вероятно ще ни бъде възложено обаче проучване на почвата за замърсяване и какъв е неговият периметър. При евентуално установяване на замърсяване ще се дадат предписания на собствениците на тези земи да не ги обработват и използват за определен период от време, обясни Атанасова.