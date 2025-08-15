Инфлацията в България се ускорява

Р ъст на инфлацията през месеците от април до юли, отчете днес Националният статистически институт. През юли годишното увеличение на потребителските цени достига 5,3%. Това е най-високата инфлация на годишна база от ноември 2023 г. насам.

На месечна база покачването е с 1,7%. През юли 2025 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: „Развлечения и култура“ (13.2%), „Ресторанти и хотели“ (2.4%), „Съобщения“ (2.0%) и „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ (1.9%). Намаление е регистрирано в група „Облекло и обувки“ (-3.4%).

Натрупаната инфлация, измерена за последните три години (юли 2025 г. спрямо юли 2022 г.) е 17,0%, а за последните пет години (юли 2025 г. спрямо юли 2020 г.) е 41,2%.

Според хармонизирания индекс на потребителските цени, в който се използват процентните тегла на Евростат и така например храните и битовите разходи имат по-малка тежест, месечната инфлация е 1.4%, а годишната за юли 2025 г. спрямо юли 2024 г., е 3.4%.

Средногодишната инфлация - показателят, който се следи от Европейската централна банка, за периода август 2024 - юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г., е 2,8%.