Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

В средата на месец август - 15 август е “Успение на Пресвета Богородица” и Кюстендил отбелязва “Панагия” - Въздигане на хляба, пише Община Кюстендил.

“Панагия” е името, с което се нарича Богородица, въздигането и обредното разчупване на хляба, неговото преломяване и изяждане заедно.

“Панагия” е практиката на Христос и апостолите, на древната църковна община, преминала през времена и различните култури - съхранена от дедите ни и донесена до наше време, чрез празниците на Църквата и народната традиция.

“Панагия” са медальоните с богородични изображения, които йерарсите носят. На “Панагия” са наречени църкви, крепости, дори и градове.

На празника “Панагия”- Въздигане на хляба, се събират отделните смислови фрагменти на това понятие и се подреждат в тематичен празничен и художествен пъзел, всеки от които носи името Панагия.

Празникът “Панагия” се провежда около църкви и параклиси, посветени на "Успение Богородично”, и е културна изява за представяне на българската православна традиция и черковно художествено и певческо изкуство.

Дни преди Успение Богордично се представя традицията по замесването на богородичния хляб и изпичането му в подница. Самото действие около хляба наподобява черковното тайнство. Освещава се житото, предметите свързани със замесването са изпълнени със сакралност. ”Жената-майка” учи и предава тайнството на най-личните момичета.

На следващия ден Регионален исторически музей - Кюстендил е домакин на изложението. Алеите на музея са изпълнени с множество пити, омесени от сръчните ръце на кюстендилските жени. В този хляб е вплетена вяра, майсторство и автентичност - такива, каквито са предавани от майки на дъщери, от род в род.

