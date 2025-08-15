В Газа: Да те убият, докато чакаш за храна

Н овините за цивилни палестинци, загинали в близост до центровете за разпределение на помощи в Газа, вече са ежедневие. През последните седмици убитите по този начин са стотици. Критиките към Израел растат, съобщи Deutsche Welle.

Преди малко повече от седмица Махмуд Касем губи сина си - Хадер. 19-годишното момче се опитвало да набави за семейството си храна от един от контролираните от САЩ и Израел центрове за хуманитарна помощ на "Хуманитарна фондация Газа". "За последно с майка му се чухме с него около 23 часа. Каза ми, че е в безопасност. Беше отишъл до центъра за помощи при коридора Нецарим. Казах му да се пази", разказва Касем от палатката в град Газа, където живее семейството. "В 1 часа се опитах отново да му се обадя, но телефонът беше изключен. Започнах да се притеснявам. Нямахме никаква информация чак до 14 часа на следващия ден. Чувствах се сякаш огън ме изгаря отвътре", разказва 50-годишният мъж.

Касем започва да търси сина си в болниците и тогава разбира, че е бил убит. Когато най-сетне тялото е върнато на семейството, те разбират, че синът им е загинал след няколко огнестрелни рани. "19-годишно момче, което дори не беше започнало живота си... само защото се е опитало да вземе една кутия", разказва мъжът, едва задържайки сълзите си. "Ситуацията тук е невъзможна за описване. Хората се жертват в опит да оцелеят. Само Господ знае през какво преминаваме. Никой не се интересува от нас - нито Хамас, нито Израел, нито арабските държави. Никой."

"Трябва да ядем"

Съобщенията за ранени и загинали около центровете за раздаване на хуманитарна помощ са почти ежедневие. Анализ от май месец тази година показа, че 93% от населението на Газа изпитва изключителна несигурност по отношение на прехраната си. Храната и другите стоки от първа необходимост са дефицит в Газа, дори и след като хуманитарните помощи бяха възобновени след близо тримесечна блокада.

Израел наложи блокадата с твърдението, че Хамас краде помощите и ги използва, за да финансира операциите си. ООН и други международни и местни хуманитарни организации отхвърлят обвинението. Факт е обаче, че камиони, превозващи помощи, многократно са ограбвани - както от въоръжени банди, така и от обикновени хора, които отчаяно се опитват да си осигурят някаква храна. Междувременно Израел засили бомбардировките над големи части от анклава.

Саид Абу Либда, 44-годишен баща на пет деца, наскоро успял да се добере до един чувал брашно, когато камион с помощи минавал през Хан Юнис. "Знам, че е рисковано, но трябва да ядем", казва той в телефонен разговор с ДВ. Мъжът разказва, че в онзи миг хиляди са чакали камионите и изведнъж се чули взривове. "Видях как хората лежаха на земята - някои бяха ранени, други бяха направо разкъсани. Аз бях ранен от шрапнел, но за щастие беше леко."

Стотици убити около центровете за раздаване на помощи

Здравното министерство в управляваната от Хамас Газа съобщава, че убитите в последните седмици са над 500. Повечето от тях са били убити около центрове за раздаване на хуманитарна помощ. Външното министерство на Израел отрича тези твърдения и обвинява Хамас, че стреля по цивилните.

Преди няколко дни 130 от най-големите неправителствени и хуманитарни организации излязоха с призив "Хуманитарна фондация Газа" да бъде затворена. Според тях фондацията принуждава хиляди да влизат в милитаризирана зона, където са подложени на риск и са обстрелвани, докато се опитват да получат храна. Председателят на фондацията Джони Муур каза, че няма да спре работа.

Израелската армия многократно е заявявала, че стреля "предупредително" към хора, които приближават военни позиции до центровете за раздаване на помощи. На 27 юни обаче израелският вестник "Хаарец" публикува материал, в който израелски войници твърдят, че командирите им са давали зелена светлина за използване на смъртоносна сила срещу невъоръжени цивилни, които не са представлявали никаква заплаха. Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац отхвърлиха обвиненията и обвиниха вестника, че "клевети израелските отбранителни сили - най-моралната армия в света".

Армията също отхвърли обвиненията. Няколко дни по-късно обаче от там бе заявено, че с оглед на "научените уроци", ще се извърши реорганизация около центровете за раздаване на провизии. От подкрепената от САЩ и Израел фондация многократно заявяваха, че около техните центрове никога не е имало никакви инциденти и обвиняваха медиите, че лъжат. След публикацията на материала на "Хаарец" обаче заявиха, че това са твърде сериозни обвинения, за да бъдат игнорирани и поискаха да се проведе разследване.

Унизителен и нечестен процес

В същото време отчаяните палестинци трябва да вървят с часове през разрушенията, за да стигнат до въпросните центрове в израелските военни зони. Те обичайно отварят само за няколко часа и не е ясно къде се очаква хората да се съберат, за да чакат. "Пътят е много опасен, опитвам се да не излизам от главните улици, докато вървя към тях", казва Ахмед Абу Раида от Ал Мауаси, където сега живее на палатка. "Чакаме да обявят, че отварят центъра. А в дългите часове чакане ни обстрелват от няколко различни посоки".

Абу Раида казва, че няколко пъти е посещавал центъра на "Хуманитарна фондация Газа" в Рафах и е успявал да си набави кутия с брашно, леща, паста, чай и олио. "Когато влезем вътре, е хаос - заради огромния брой хора", обяснява той. Според него раздаването на помощите е на случаен принцип. "Няма инспекции или лимит на кутиите, които един човек може да вземе." Абу Раида, както и другите събеседници на ДВ, смятат, че този процес е унизителен и нечестен. Възрастни хора, жени или такива, които се нуждаят от помощ, нямат никакъв шанс. "Какво да направим? Нямаме достатъчно пари, за да си купим от пазарите, където цените са космически. Това, което получаваме, едва ни стига, за да оцелеем".