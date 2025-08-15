Въведоха електронна система за имунизациите

М инистерството на здравеопазването (МЗ) въвежда електронна система за разпределяне, заявяване, отпускане и отчитане на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации. Това заявиха от пресцентъра на ресорното министерство.

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, които изпълняват имунизационния календар. Тя позволява на всеки лекар да заявява ваксини от разстояние, да следи наличности по партиден номер и срок на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации, съобщиха от МЗ. Въвеждането на електронната система премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител. От 1 септември отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти, допълниха от МЗ.

Промените в Наредба №15 за имунизациите в Република България, които са обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник“, целят намаляване на административната тежест за общопрактикуващите лекари. МЗ е изпратило писмо до Българския лекарски съюз с подробна информация за промените и новите функционалности на електронната система, уточниха от здравното министерство.

Преди дни МЗ представи новото мобилно приложение MedicinePrice, чрез което на гражданите се предоставя достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България.