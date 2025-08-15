Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Ф илмът "Стадото" на режисьора Милко Лазаров е българската номинация за Оскар тази година.

Филмът беше избран от 5-членна експертна комисия и продължава напред към категорията Международен пълнометражен филм за 98-ите награди на Американската филмова академия, съобщи Национален филмов център.

Експертната комисия, която избра тазгодишното предложение за Оскар, е в състав: Мира Сталева - председател и членове Стефан Командарев, Жаклин Вагенщайн, Мартичка Божилова, Савина Петкова.

"Стадото" (Tarika) е третият игрален филм на Лазаров. Лентата имаше своята световна премиера в официалната селекция на 68-ото издание на един от най-големите фестивали в света – BFI, Лондон. След много световни и локални селекции, стана големият победител на филмовия фестивал в Калкута, Индия с две награди – за Най-добър филм и наградата на FIPRESCI.

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности, което живее в погранична местност, където хора от различни етноси привидно живеят в разбирателство. Докато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, а суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика и решават да я убият.

В главните роли са Весела Вълчева и Захари Бахаров. Във филма участват още Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу и други. Сценаристи са Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов, Милко Лазаров. Оператор е Калоян Божилов.