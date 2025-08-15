България

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

Каращи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест

15 август 2025, 16:20
Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник
Източник: БТА

С игнал за ударени последователно два паркирани автомобила и пострадала възрастна жена е подаден тази сутрин на тел. 112 около 09.30 ч.

53-годишна жена, седнала зад волана на лек автомобил "Ауди“, движейки се от с. Студена посока кв. "Църква“ на ул. "Димитър Благоев“, ударила паркиран лек автомобил "Тойота“, който бил в близост до кофа за смет, предава "Фокус".

От сблъсъка колата потеглила напред и наранила 75-годишна жена, която в този момент изхвърляла отпадъци.

Кола с 18-годишна шофьорка падна в река в Шумен

Шофьорката не спряла и продължила напред, удряйки друг паркиран лек автомобил. Каращи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест.

Пристигналите на място полицаи тествали видимо неадекватната шофьорка с техническо средство, което отчело 2,96 промила. Дала е кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 ч. с полицейска мярка.

Бургаската полиция задържа фолк певицата Дебора с 3,14 промила алкохол

75-годишната жена е прегледана в МБАЛ "Рахила Ангелова“ – Перник и оставена под наблюдение с различни охлузни рани. Извършен е оглед на местопроизшествието и е уведомена прокуратурата. Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.

Източник: Фокус    
Перник жена катастрофа
Последвайте ни
След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис "СССР"

Изплащат компесаторките за жилище в евро

Изплащат компесаторките за жилище в евро

pariteni.bg
Какво значат жълтите екскременти на кучето

Какво значат жълтите екскременти на кучето

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 23 часа
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 18 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 17 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 21 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

В Газа: Да те убият, докато чакаш за храна

Свят Преди 16 минути

Новините за цивилни палестинци, загинали в близост до центровете за разпределение на помощи в Газа, вече са ежедневие

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Свят Преди 1 час

„Винаги правя много проучвания, но този път попитах ChatGPT и той ми каза, че не ми трябва виза"

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Свят Преди 2 часа

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра

<p>Има ли замърсяване на въздуха&nbsp;след влаковата катастрофа&nbsp;край Симеоновград?</p>

РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

България Преди 2 часа

От РИОСВ уточниха, че доста голяма част от цистерните са изсипали съдържанието си

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

България Преди 2 часа

В основата на стажантската програма на Vivacom стоят не просто знанията, а човешкият подход

Въведоха електронна система за имунизациите

Въведоха електронна система за имунизациите

България Преди 2 часа

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Свят Преди 2 часа

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Любопитно Преди 3 часа

Празникът събира поколенията в обредното замесване и освещаване на хляба

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Свят Преди 3 часа

В момента сумата е 780 лева

Снимката е илюстративна

Тези три зодии могат да ви вбесят за секунди

Любопитно Преди 3 часа

Те не правят компромиси, не търпят критика и винаги оставят силно впечатление

Земетресение в Турция

Земетресение в Турция

Свят Преди 3 часа

За момента няма данни на пострадали хора

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

България Преди 3 часа

Движението е спряно

<p>Борисов разкри какви са очакванията&nbsp;му&nbsp;от предстоящата среща на Тръмп и Путин&nbsp;</p>

Бойко Борисов очаква положителен план от срещата Тръмп-Путин

България Преди 3 часа

След срещата ще се наложат някакви размествания, спиране на войната, ще бъде засегната и оръжейната индустрия, коментира лидерът на ГЕРБ

<p>Рекордният удар на българските митници - разказ в Телеграфно подкастът</p>

Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие

България Преди 3 часа

Рекорден трафик на кокаин чрез дипломати - разследване на българските митници

"Хизбула" предупреди: Разоръжаването води до гражданска война

"Хизбула" предупреди: Разоръжаването води до гражданска война

Свят Преди 3 часа

"Хизбула" се оказа значително отслабена след войната с Израел през 2024 г.

<p>AI създаде нови антибиотици срещу супербактерии</p>

AI създаде антибиотици за гонорея и супербактерии MRSA

Свят Преди 4 часа

Изкуственият интелект може да постави началото на „втори златен век“ в разработването на антибиотици

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Скандални факти за принц Андрю: Имал е между 1000 и 3000 жени

Edna.bg

Бърз ТЕСТ за 3 секунди: дехидратирани ли сте?

Edna.bg

Официално: Левски взе северномакедонския бранител

Gong.bg

Официално: ЦСКА привлече Бруно Жордао

Gong.bg

Тръмп излетя към Аляска за срещата си с Путин (ВИДЕО)

Nova.bg

Моментът, в който кола се вряза в прозореца на автобус в София (ВИДЕО)

Nova.bg