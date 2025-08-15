Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

С игнал за ударени последователно два паркирани автомобила и пострадала възрастна жена е подаден тази сутрин на тел. 112 около 09.30 ч.

53-годишна жена, седнала зад волана на лек автомобил "Ауди“, движейки се от с. Студена посока кв. "Църква“ на ул. "Димитър Благоев“, ударила паркиран лек автомобил "Тойота“, който бил в близост до кофа за смет, предава "Фокус".

От сблъсъка колата потеглила напред и наранила 75-годишна жена, която в този момент изхвърляла отпадъци.

Шофьорката не спряла и продължила напред, удряйки друг паркиран лек автомобил. Каращи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест.

Пристигналите на място полицаи тествали видимо неадекватната шофьорка с техническо средство, което отчело 2,96 промила. Дала е кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 ч. с полицейска мярка.

75-годишната жена е прегледана в МБАЛ "Рахила Ангелова“ – Перник и оставена под наблюдение с различни охлузни рани. Извършен е оглед на местопроизшествието и е уведомена прокуратурата. Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.