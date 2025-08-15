България

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

Полицейски патрули ще бъдат разположени на входовете и изходите им

15 август 2025, 15:42
След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София
Източник: БГНЕС

П олицията в София започва проверки на шофьорите в ромските махали, научи NOVA.

Полицейски патрули ще бъдат разположени на входовете и изходите в махалите. Полицаите ще събират данните на водачите, с които след това ще се проверят школите, в които са получили шофьорски книжки.

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

Проверките започват от днес и ще продължат в следващите дни на територията на столицата, потвърдиха от СДВР.

Акцията е вследствие на тежкия пътен инцидент в София, при който с превишена скорост шофьор с две седмици стаж зад волана и шест фиша, се вряза в автобус на нощния градски транспорт, при което един човек загина, а шестима пострадаха.

Източник: NOVA    
полиция София проверки
