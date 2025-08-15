Свят

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп: Аз не съм тук, за да преговарям за Украйна

15 август 2025, 17:03
Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си
Източник: AP/БТА

"Няма да правим бизнес с Русия, докато войната не приключи", заяви президентът на САЩ Донлад Тръмп пред репортери на правителствения самолет  Air Force One, с който пътува до Аляска за среша с руския си колега Владимир Путин, предава "Скай нюз".

Тръмп също така намекна, че позицията му относно гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна може да се е променила.

Той каза още, че въпреки че делегациите както на САЩ, така и на Русия за срещата на върха изглеждат насочени към бизнес и икономически интереси, негов приоритет е да постигне споразумение за мир, преди да премине към други области.

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп казва, че САЩ биха могли да участват, "заедно с Европа и други страни" в гаранциите за сигурност за Украйна, но това няма да бъде под формата на приемането ѝ в НАТО. Той подчерта, че има "определени неща, които няма да се случат".

"Но да, заедно с Европа, има възможност за това", поясни Тръмп.

По думите му Путин "иска парче" от американската икономика и бизнес.

"Забелязвам, че той води много бизнесмени от Русия и това е добре, харесва ми това, защото те искат да правят бизнес, но ние няма да правим бизнес, докато не уредим войната", подчерта Тръмп.

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Според него последните атаки срещу Украйна са опит на Путин "да сключи по-добра сделка", но всъщност вредят на руската позиция в преговорите.

 Размяна на територии "ще бъде обсъждана, но трябва да оставя Украйна да вземе това решение", каза Тръмп: "Мисля, че ще вземат правилно решение".

"Но аз не съм тук, за да преговарям за Украйна, аз съм тук, за да накарам Путин да седне на масата за преговори", заяви Тръмп.

"Мисля, че има две страни... вижте, Владимир Путин искаше да вземе цяла Украйна. Ако не бях президент, той в момента щеше да вземе цяла Украйна, но сега няма да го направи", обяви Тръмп и заплаши Русия с "тежки последици", ако не сключи мир.

"Икономически тежки, да, ще бъдат много тежки. Не правя това за себе си. Бих искал да се съсредоточа върху нашата страна, но правя това, за да спася много животи, да, много тежки", добави Тръмп.

Източник: Sky News    
Тръмп Путин среща
Последвайте ни
След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис "СССР"

Изплащат компесаторките за жилище в евро

Изплащат компесаторките за жилище в евро

pariteni.bg
Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 19 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 19 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 22 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

България Преди 15 минути

За момента няма информация за пострадали хора

Снимката е илюстративна

Двама души са изчезнали в морето край Слънчев бряг

България Преди 1 час

Първо в морето е влязло момче, родено през 2011 година, след него и негов роднина, роден през 1995 година

,

В Газа: Да те убият, докато чакаш за храна

Свят Преди 1 час

Новините за цивилни палестинци, загинали в близост до центровете за разпределение на помощи в Газа, вече са ежедневие

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

Шофьорка с 2,96 промила помете пешеходка и две коли в Перник

България Преди 1 час

Каращи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Свят Преди 2 часа

„Винаги правя много проучвания, но този път попитах ChatGPT и той ми каза, че не ми трябва виза"

Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява

България Преди 2 часа

Натрупаната инфлация за последните пет години е 41,2%

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

България Преди 3 часа

Той карал бус с нелегални мигранти след употреба на 5 вида наркотични вещества

<p>&bdquo;Краят е близо&ldquo;: .Легендарна група обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум</p>

Megadeth обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум

Любопитно Преди 3 часа

„Започнахме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири, и всъщност променихме света"

<p>Секс терапевт&nbsp;разкри причината, поради която хората изневеряват</p>

Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Любопитно Преди 3 часа

Според известната психотерапевтка, скуката и рутината убиват интимността и водят до кръшкане

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Свят Преди 3 часа

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра

<p>Има ли замърсяване на въздуха&nbsp;след влаковата катастрофа&nbsp;край Симеоновград?</p>

РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

България Преди 3 часа

От РИОСВ уточниха, че доста голяма част от цистерните са изсипали съдържанието си

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

България Преди 3 часа

В основата на стажантската програма на Vivacom стоят не просто знанията, а човешкият подход

Въведоха електронна система за имунизациите

Въведоха електронна система за имунизациите

България Преди 4 часа

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Свят Преди 4 часа

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Любопитно Преди 4 часа

Празникът събира поколенията в обредното замесване и освещаване на хляба

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Свят Преди 4 часа

В момента сумата е 780 лева

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Скандални факти за принц Андрю: Имал е между 1000 и 3000 жени

Edna.bg

Бърз ТЕСТ за 3 секунди: дехидратирани ли сте?

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 1948 срещу Монтана - съставите

Gong.bg

Кобрата все пак ще се бие с Хънтър

Gong.bg

Тръмп излетя към Аляска за срещата си с Путин (ВИДЕО)

Nova.bg

Задържаха мъж, подал фалшив сигнал за атентат на летището в София

Nova.bg