Megadeth обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум

А мериканските траш метъл легенди Megadeth обявиха, че предстоящият им албум ще бъде последният, пише New York Post.

Освен това групата ще тръгне на прощално турне през 2026 г.

„Има толкова много музиканти, които достигат края на кариерата си – независимо дали по случайност, или умишлено“, сподели основателят и фронтмен на Megadeth, Дейв Мъстейн, в изявление в четвъртък, 14 август.

„Повечето от тях не могат да се оттеглят според собствените си условия на върха. Именно там се намирам в живота си в момента. Пътувах по света, срещнах милиони фенове и най-трудната част от всичко това е да се сбогувам с тях.“

Megadeth announces retirement with farewell tour, final album: ‘The end is near’ https://t.co/BnEtnCigdE pic.twitter.com/VK39OBalep — New York Post (@nypost) August 15, 2025

Все още не са обявени заглавието на последния албум, датата на издаването му или оставащите дати от турнето.

В изявлението си Мъстейн отбеляза, че сега е идеалният момент групата да завърши кариерата си с последен албум и финално турне.

„Не се ядосвайте, не бъдете тъжни– радвайте се заедно с нас и елате да празнувате през следващите няколко години. Направихме нещо заедно, което е наистина прекрасно и вероятно никога повече няма да се повтори“, написа той.

„Започнахме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири, и всъщност променихме света. Групите, в които съм свирил, оставиха следа. Обичам ви всички за това. Благодаря ви за всичко.“

After 40 yrs, @Megadeth have announced their final album and a farewell tour beginning in 2026.@DaveMustaine rounded off his statement on the matter with: "The bands I played in have influenced the world. I love you all for it. Thank you for everything." pic.twitter.com/7VF4AUSkDo — Planet Rock (@PlanetRockRadio) August 14, 2025

Новината дойде след тийзър публикация на групата в сряда с думите: „Краят е близо...“

Megadeth е основана през 1983 г., след като Мъстейн е изгонен от Metallica, групата, която самият той съосновава.

Дебютният им албум „Killing Is My Business... and Business Is Good!“ излиза през 1985 г.