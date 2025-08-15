Любопитно

Megadeth обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум

„Започнахме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири, и всъщност променихме света"

15 август 2025, 14:55
Megadeth обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум
Източник: Getty Images

А мериканските траш метъл легенди Megadeth обявиха, че предстоящият им албум ще бъде последният, пише New York Post

Освен това групата ще тръгне на прощално турне през 2026 г.

„Има толкова много музиканти, които достигат края на кариерата си – независимо дали по случайност, или умишлено“, сподели основателят и фронтмен на Megadeth, Дейв Мъстейн, в изявление в четвъртък, 14 август.

„Повечето от тях не могат да се оттеглят според собствените си условия на върха. Именно там се намирам в живота си в момента. Пътувах по света, срещнах милиони фенове и най-трудната част от всичко това е да се сбогувам с тях.

Все още не са обявени заглавието на последния албум, датата на издаването му или оставащите дати от турнето.

В изявлението си Мъстейн отбеляза, че сега е идеалният момент групата да завърши кариерата си с последен албум и финално турне.

„Не се ядосвайте, не бъдете тъжни– радвайте се заедно с нас и елате да празнувате през следващите няколко години. Направихме нещо заедно, което е наистина прекрасно и вероятно никога повече няма да се повтори“, написа той.

Започнахме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири, и всъщност променихме света. Групите, в които съм свирил, оставиха следа. Обичам ви всички за това. Благодаря ви за всичко.“

Новината дойде след тийзър публикация на групата в сряда с думите: „Краят е близо...“

Megadeth е основана през 1983 г., след като Мъстейн е изгонен от Metallica, групата, която самият той съосновава.

Дебютният им албум „Killing Is My Business... and Business Is Good!“ излиза през 1985 г.

Източник: New York Post    
