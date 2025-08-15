Свят

Сърбия: Десетки ранени полицаи, над 100 арестувани демонстранти

Снощният протест е довел до "сериозно нарушаване на реда и спокойствието от страна на блокиращите"

Обновена преди 1 час / 15 август 2025, 11:31

С ръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич съобщи днес сутринта, че най-малко 75 полицаи са били ранени при антиправителствени протести вчера, а до този момент са арестувани 144 души, предаде сръбската национална телевизия РТС.

По думите на Дачич снощният протест е довел до "сериозно нарушаване на реда и спокойствието от страна на блокиращите".

Дачич припомни, че на снощните протести са ранени 75 полицаи, а в последните три дни са ранени общо 121 полицаи, от които деветима по-тежко.

"Нападението срещу полицията беше брутално и масово, без никакъв повод и причина", каза той на пресконференция днес и добави: "Демонстрантите опитаха със сила да пробият кордоните. Хвърляха по полицаите камъни, бутилки, пиротехника... Ранени са 75 полицейски служители, нанесени са щети на няколко полицейски автомобила и е унищожено полицейско оборудване".

"Снощи (на протеста) нямаше привърженици на (управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), снощи бе нападната полицията, а полицията е тук да защитава обществения ред и спокойствие и тя нормализира ситуацията в Белград", посочи Дачич. 

Той подчерта, че ситуацията е била най-сериозна в Нови Сад, където офисът на СПП бе разбит от мъже с каски на главите и закрити лица по време на поредния антиправителствен протест, свикан от студентите. Той определи събитията като "най-тежките нападения срещу полиция" в последните години.

"Хвърляне на камъни, обиди, удряне с решетки, палки, слагане на маски на лицата, за да не могат да бъдат разпознати. Полицията реагира, използва химически средства, където беше необходимо, за да се защити. Това е нападение срещу държавата", заяви Дачич.

Той допълни, че сред арестуваните е и хърватски гражданин, който е пристигнал снощи от Хърватия и е нападнал сръбската жандармерия.

"Нито една интервенция на полицията не е предшествала нападение (срещу нея). Като оправдание използваха това, че пред партийния офис на СПП са се събрали поддръжници на партията. Вчера там нямаше поддръжници, а те отново запалиха и нападнаха офисите, в които нямаше никого и нямаше кой да ги защити, а след това нападнаха полицията, която си вършеше работата", подчерта Дачич.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.

Източник: БТА,  Алекс Михалева    
Сръбски протести Антиправителствени протести Ивица Дачич Нападения срещу полицията Ранени полицаи Арести Белград Нови Сад Нарушаване на обществения ред Студентски протести
По темата

biss.bg
Преди 23 часа
