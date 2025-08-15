Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Д войка инфлуесъри обвиняват изкуствен интелект за провалената си почивка в сензационно видео, което предизвика остри критики за зависимостта на обществото от различни чатботове.

Мери Калдас и Алехандро Сид тръгнали на пътуване, което трябвало да е сбъдната мечта – почивка в Пуерто Рико. Вместо обаче да се наслаждават на слънце и морски бриз, те се озовали заседнали на летището, а виновникът, според тях, бил не друг, а ChatGPT.

Sobbing influencers blame ChatGPT for ruining a dream vacation

An influencer couple has gone viral after missing their flight to Puerto Rico — thanks, they claim, to a visa mix-up caused by ChatGPT.

Video By merycaldasshttps://t.co/9g4VPHjkZZ pic.twitter.com/grq8mhhUbX — Brightly (@BrightlyAgain) August 14, 2025

Във вече сензационно видео в TikTok, събрало над 13 000 гледания, Мери – със сълзи в очите и видимо разочарована – обяснява.

„Винаги правя много проучвания, но този път попитах ChatGPT и той ми каза, че не ми трябва виза.“

Звучи удобно, но се оказало, че има един малък, но решаващ пропуск – макар виза за Пуерто Рико да не им е била нужна, се е изисквала ESTA (Електронна система за разрешение за пътуване). Това е бърза онлайн процедура за одобрение, която, изглежда, изкуственият интелект е пропуснал да спомене.

Клипът бързо обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от реакции. Някои потребители бяха саркастични, като написаха: „Естествен подбор, предполагам“ или „Кой изобщо разчита на ChatGPT за такава информация?“. Други пък защитиха AI, предполагайки, че двойката просто не е задала въпроса си достатъчно точно – попитали са само дали им трябва виза, но не и дали се изисква ESTA.

Sobbing couple blame ChatGPT for missing their flight to Puerto Rico after they asked it about visa requirements… and arrived with the wrong paperwork https://t.co/iVF4EzirRT — Daily Mail (@DailyMail) August 14, 2025

Какво е ESTA?

ESTA – или Електронна система за разрешение за пътуване – е онлайн разрешително за граждани на определени държави, които могат да пътуват без виза, но трябва да подадат кратка електронна заявка преди пътуването в територии на САЩ. Не е нужно интервю или купища документи – плаща се малка такса и обикновено одобрението идва в рамките на минути (въпреки че се препоръчва да кандидатствате поне 72 часа по-рано). Одобрението важи две години и може да се използва за няколко пътувания. Накратко – като „бърз пропуск“. Но пропуснете ли го, рискувате да останете на летището, вместо да пиете пиня колада на плажа.

Това не е първият път, когато ChatGPT попада в заглавията заради подвеждаща информация. Наскоро се появи и друга история – възрастен мъж беше хоспитализиран с халюцинации, след като следвал съвети, дадени от AI. Ясно е, че когато става дума за изкуствен интелект, малко скептицизъм и проверка от няколко източника никога не са излишни.