Задържаха мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишния мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“.
На 14 август обвиняемият позвънил на служебен телефон на Летище „Васил Левски“ в София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си.
От деянието са настъпили значителни вреди – на жената била извършена допълнителна нарочна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.
С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.