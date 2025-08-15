Задържаха мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишния мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“.

На 14 август обвиняемият позвънил на служебен телефон на Летище „Васил Левски“ в София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си.

От деянието са настъпили значителни вреди – на жената била извършена допълнителна нарочна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си.

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Приземиха аварийно самолет заради бомбена заплаха

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.