България

Задържаха мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“

Той съобщил, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си

15 август 2025, 16:51
Задържаха мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“
Източник: Георги Димитров/Vesti

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишния мъж, отправил терористична заплаха към Летище „Васил Левски“.

На 14 август обвиняемият позвънил на служебен телефон на Летище „Васил Левски“ в София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си.

От деянието са настъпили значителни вреди – на жената била извършена допълнителна нарочна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си.

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Приземиха аварийно самолет заради бомбена заплаха

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Източник: Prb.bg    
мъж заплаха летище
Последвайте ни
След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп заплаши Русия с тежки последици от самолета си

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис "СССР"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

Бруталният момент на врязване в автобуса, скоростта е потресаваща (ВИДЕО)

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 19 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 19 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 22 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Двама души са изчезнали в морето край Слънчев бряг

България Преди 1 час

Първо в морето е влязло момче, родено през 2011 година, след него и негов роднина, роден през 1995 година

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

България Преди 1 час

Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Свят Преди 2 часа

„Винаги правя много проучвания, но този път попитах ChatGPT и той ми каза, че не ми трябва виза"

Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява

България Преди 2 часа

Натрупаната инфлация за последните пет години е 41,2%

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

България Преди 3 часа

Той карал бус с нелегални мигранти след употреба на 5 вида наркотични вещества

<p>Секс терапевт&nbsp;разкри причината, поради която хората изневеряват</p>

Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Любопитно Преди 3 часа

Според известната психотерапевтка, скуката и рутината убиват интимността и водят до кръшкане

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Свят Преди 3 часа

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра

<p>Има ли замърсяване на въздуха&nbsp;след влаковата катастрофа&nbsp;край Симеоновград?</p>

РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

България Преди 3 часа

От РИОСВ уточниха, че доста голяма част от цистерните са изсипали съдържанието си

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

България Преди 3 часа

В основата на стажантската програма на Vivacom стоят не просто знанията, а човешкият подход

Въведоха електронна система за имунизациите

Въведоха електронна система за имунизациите

България Преди 4 часа

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Свят Преди 4 часа

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Любопитно Преди 4 часа

Празникът събира поколенията в обредното замесване и освещаване на хляба

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Свят Преди 4 часа

В момента сумата е 780 лева

Снимката е илюстративна

Тези три зодии могат да ви вбесят за секунди

Любопитно Преди 4 часа

Те не правят компромиси, не търпят критика и винаги оставят силно впечатление

Земетресение в Турция

Земетресение в Турция

Свят Преди 4 часа

За момента няма данни на пострадали хора

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

България Преди 5 часа

Движението е спряно

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Скандални факти за принц Андрю: Имал е между 1000 и 3000 жени

Edna.bg

Бърз ТЕСТ за 3 секунди: дехидратирани ли сте?

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 1948 срещу Монтана - съставите

Gong.bg

Кобрата все пак ще се бие с Хънтър

Gong.bg

Тръмп излетя към Аляска за срещата си с Путин (ВИДЕО)

Nova.bg

Задържаха мъж, подал фалшив сигнал за атентат на летището в София

Nova.bg