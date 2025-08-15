Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

Ш офьорът, който помете полицай, карайки бус с нелегални мигранти, с превишена скорост, под въздействието на наркотици, беше осъден на 9 години и 4 месеца лишаване от свобода за извършени от него три престъпления, съобщиха от Софийска градска прокуратура.

За това, че на 22.11.2022 г., около 06,55 ч. в София, на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия“ с ул. „Околовръстен път“, с посока на движение село Казичене е нарушил правилата за движение по пътищата, като, управлявайки моторно превозно средство с превишена скорост около 100 км/ч и несъобразена с радиуса на завоя, без издадено свидетелство за управление и след употреба на 5 вида наркотични вещества, се ударил в полицейски автомобил и в резултат на това причинил смъртта на полицейски служител и средни телесни повреди на други две лица, Софийски градски съд определи наказание лишаване от свобода за срок от 9 години и 4 месеца.

Година по-късно: Обвиняемият за катастрофата с мигранти и загинал полицай се призна за виновен

За това, че след мотел „Ихтиман, около 06:30 ч., както и по-късно в района на хотел „Черна котка“ около 06:50 ч. противозаконно попречил на полицейски екипи да изпълнят задълженията си, като не се подчинил на разпореждане да спре за проверка след подадени видими и ясни сигнали от екипите на МВР, е определено наказание 1 година и 4 месеца лишаване от свобода.

За това, че от около 00:00 ч. до около 06:55 ч., в гр. София, на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия“ с ул. „Околовръстен път“, с цел да набави за себе си имотна облага - сумата от около 4 500 евро на човек, противозаконно е подпомогнал 12 чужди граждани, да преминат и пребивават в страната в нарушение със закона, като едно от лицата не е навършило 16-годишна възраст, е определено наказание 3 години и 4 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 15 000 лева.

Оставиха в ареста дрогирания шофьор, ранил двама полицаи при гонка в Бургас

СГС наложи на подсъдимия най-тежкото наказание измежду така определените му, а именно 9 години и 4 месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване и присъедини към него наказанието глоба в размер на 15 000 лева.

Присъдата е потвърдена от Апелативен съд – София и Върховния касационен съд. Решението на ВКС е окончателно.