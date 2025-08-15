България

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

Той карал бус с нелегални мигранти след употреба на 5 вида наркотични вещества

15 август 2025, 15:02
Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай
Източник: Istock

Ш офьорът, който помете полицай, карайки бус с нелегални мигранти, с превишена скорост, под въздействието на наркотици, беше осъден на 9 години и 4 месеца лишаване от свобода за извършени от него три престъпления, съобщиха от Софийска градска прокуратура.

За това, че на 22.11.2022 г., около 06,55 ч. в София, на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия“ с ул. „Околовръстен път“, с посока на движение село Казичене е нарушил правилата за движение по пътищата, като, управлявайки моторно превозно средство с превишена скорост около 100 км/ч и несъобразена с радиуса на завоя, без издадено свидетелство за управление и след употреба на 5 вида наркотични вещества, се ударил в полицейски автомобил и в резултат на това причинил смъртта на полицейски служител и средни телесни повреди на други две лица, Софийски градски съд определи наказание лишаване от свобода за срок от 9 години и 4 месеца.

Година по-късно: Обвиняемият за катастрофата с мигранти и загинал полицай се призна за виновен

За това, че след мотел „Ихтиман, около 06:30 ч., както и по-късно в района на хотел „Черна котка“ около 06:50 ч. противозаконно попречил на полицейски екипи да изпълнят задълженията си, като не се подчинил на разпореждане да спре за проверка след подадени видими и ясни сигнали от екипите на МВР, е определено наказание 1 година и 4 месеца лишаване от свобода.

За това, че от около 00:00 ч. до около 06:55 ч., в гр. София, на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия“ с ул. „Околовръстен път“, с цел да набави за себе си имотна облага  - сумата от около 4 500 евро на човек, противозаконно е подпомогнал 12 чужди граждани, да преминат и пребивават в страната в нарушение със закона, като едно от лицата не е навършило 16-годишна възраст, е определено наказание 3 години и 4 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 15 000 лева.

Оставиха в ареста дрогирания шофьор, ранил двама полицаи при гонка в Бургас

СГС наложи на подсъдимия най-тежкото наказание измежду така определените му, а именно 9 години и 4 месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване и присъедини към него наказанието глоба в размер на 15 000 лева.

Присъдата е потвърдена от  Апелативен съд – София и Върховния касационен съд. Решението на ВКС е окончателно.

Източник: Prb.bg    
СГС СГП присъда
Последвайте ни
След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

След удара в автобус, проверяват шофьори в ромските махали в София

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис "СССР"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 породи кучета от Русия (СНИМКИ)

8 породи кучета от Русия (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 23 часа
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 17 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 17 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 20 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Инфлуенсъри обвиниха ChatGPT за провалена почивка

Свят Преди 36 минути

„Винаги правя много проучвания, но този път попитах ChatGPT и той ми каза, че не ми трябва виза"

<p>&bdquo;Краят е близо&ldquo;: .Легендарна група обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум</p>

Megadeth обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум

Любопитно Преди 1 час

„Започнахме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири, и всъщност променихме света"

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

България Преди 1 час

В основата на стажантската програма на Vivacom стоят не просто знанията, а човешкият подход

Въведоха електронна система за имунизациите

Въведоха електронна система за имунизациите

България Преди 2 часа

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Свят Преди 2 часа

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Любопитно Преди 2 часа

Празникът събира поколенията в обредното замесване и освещаване на хляба

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Свят Преди 2 часа

В момента сумата е 780 лева

Снимката е илюстративна

Тези три зодии могат да ви вбесят за секунди

Любопитно Преди 2 часа

Те не правят компромиси, не търпят критика и винаги оставят силно впечатление

Земетресение в Турция

Земетресение в Турция

Свят Преди 2 часа

За момента няма данни на пострадали хора

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

България Преди 3 часа

Движението е спряно

<p>Борисов разкри какви са очакванията&nbsp;му&nbsp;от предстоящата среща на Тръмп и Путин&nbsp;</p>

Бойко Борисов очаква положителен план от срещата Тръмп-Путин

България Преди 3 часа

След срещата ще се наложат някакви размествания, спиране на войната, ще бъде засегната и оръжейната индустрия, коментира лидерът на ГЕРБ

<p>Рекордният удар на българските митници - разказ в Телеграфно подкастът</p>

Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие

България Преди 3 часа

Рекорден трафик на кокаин чрез дипломати - разследване на българските митници

"Хизбула" предупреди: Разоръжаването води до гражданска война

"Хизбула" предупреди: Разоръжаването води до гражданска война

Свят Преди 3 часа

"Хизбула" се оказа значително отслабена след войната с Израел през 2024 г.

<p>AI създаде нови антибиотици срещу супербактерии</p>

AI създаде антибиотици за гонорея и супербактерии MRSA

Свят Преди 3 часа

Изкуственият интелект може да постави началото на „втори златен век“ в разработването на антибиотици

Талибаните празнуват 4 години власт в Афганистан - жените плащат висока цена

Талибаните празнуват 4 години власт в Афганистан - жените плащат висока цена

Свят Преди 3 часа

Планирани са паради в няколко града

177 бомби от Втората световна война са открити под детска площадка

177 бомби от Втората световна война са открити под детска площадка

Свят Преди 4 часа

"Аз бях едно от онези деца, които тичаха над тези бомби – само на 20–25 сантиметра под нас"

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Скандални факти за принц Андрю: Имал е между 1000 и 3000 жени

Edna.bg

Бърз ТЕСТ за 3 секунди: дехидратирани ли сте?

Edna.bg

Официално: Левски взе северномакедонския бранител

Gong.bg

Официално: ЦСКА привлече Бруно Жордао

Gong.bg

Тръмп излетя към Аляска за срещата си с Путин

Nova.bg

Моментът, в който кола се вряза в прозореца на автобус в София (ВИДЕО)

Nova.bg