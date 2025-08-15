Свят

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра

15 август 2025, 14:33
Земетресение с магнитуд 6 разтърси Камчатка
Източник: unsplash.com

З еметресение с магнитуд 6 разтърси днес източните брегове на руския полуостров Камчатка, съобщи Германският геофизичен институт, цитиран от Ройтерс.

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра, посочи институтът.

Жителите на руския град Петропавловск-Камчатски са усетили силния трус, съобщи камчатският клон на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС.

По последни данни епицентърът на земетресението е бил на 97 километра от Петропавловск-Камчатски.

Сутринта на 30 юли край бреговете на Камчатка бе регистрирано силно земетресение с магнитуд 8,8. То бе най-силното в района от 1952 г. На полуостров Камчатка бе обявено извънредно положение. Това земетресение бе усетено също в Северно-Курилск и стана причина за цунами в Тихия океан. Предупреждение за цунами бе издадено от властите в Япония, САЩ и Филипините, припомня ТАСС.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
