Путин към Ким Чен-ун: Връзките на бойно другарство, изковани във война, остават надеждни

Р уският президент Владимир Путин изпрати поздравително писмо на севернокорейския лидер Ким Чен-ун по случай деня на освобождаването на Корейския полуостров от японското колониално господство, предадоха севернокорейски медии.

В писмото си Путин казва, че приветства героизма на севернокорейските войници, включили се в сраженията на руските сили срещу Украйна.

Putin hails ‘heroic’ North Korean troops fighting against Ukraine in letter to Kim Jong-unhttps://t.co/09NilEQLyQ — Raffaele La Ciura (@LaCiuraRaffaele) August 15, 2025

"Руският народ завинаги ще запомни тяхната смелост и жертвоготовност", се отбелязва в писмото.

"Връзките на бойно другарство", изковани "във война преди много време, остават и днес здрави и надеждни", изтъква Владимир Путин.

Президентът пише още, че Русия и Северна Корея ще продължат и занапред "да действат заедно и ефективно да защитават суверенитета си, като същевременно допринасят значително за установяването на справедлив и многополюсен световен порядък".

Русия и Северна Корея в последно време укрепиха връзките си, като подписаха миналата година договор за взаимна отбрана, по време на посещение на Путин в КНДР.

През април Северна Корея за първи път потвърди, че е изпратила свои войници, които да се сражават на страната на руските сили срещу Украйна.