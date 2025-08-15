България

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

В основата на стажантската програма на Vivacom стоят не просто знанията, а човешкият подход

15 август 2025, 14:22
Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие
Източник: Vivacom

С тартира 22-рото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom – инициатива, която не просто отваря вратите към реалния бизнес, но и изгражда устойчива връзка между поколенията. Зад нея стоят вдъхновяващи професионалисти, които доброволно поемат ролята на ментори, за да подкрепят, напътстват и развиват млади таланти.

Сред тях тази година сa Димитрина Колева, Лора Цветкова и Ивайло Мотев – трима опитни служители на Vivacom, които поемат отговорността да бъдат първите професионални ориентири за своите стажанти.

Димитрина е част от Vivacom от 2011 г. Кариерата ѝ започва в екип „Жалби“, а днес тя отговаря за фиксираните услуги за частни лица в дирекция „Продукти и услуги“. През годините натрупва опит, увереност и силно усещане за отговорност към младите хора, които сега правят първите си крачки.

„Да бъдеш ментор е вълнуващо – не просто споделяш знания, но и се учиш от енергията и новия поглед на стажантите“, казва тя.

През 2025 г. тя е ментор на Димитър Янев – студент по бизнес информатика и комуникации в УНСС с интерес към front-end и дизайн. За Димитрина предизвикателството е не само да го напътства, но и да го вдъхнови да вярва в себе си.

Лора има 18-годишна история във Vivacom – започва като сътрудник в кол центъра и днес е администратор в отдел „Корпоративни продажби“. Убедена е, че стажантите се нуждаят най-вече от сигурна и подкрепяща среда, в която могат да се чувстват спокойни и уверени.

„Доверието и човешкото отношение са ключът към разгръщане на потенциала“, подчертава Лора.

Ивайло е системен администратор във Vivacom с близо 20 години опит. Работата му е свързана с динамика, технологии и постоянен напредък – и точно тази комбинация го вдъхновява да бъде ментор.

„Удовлетворението да видиш как знанията ти стават основа за нечий професионален старт е безценно“, казва той.

През тази година Ивайло напътства Светослав Димов – студент в Техническия университет, специалност „Телекомуникации“. Стажант, който впечатлява с инициативност и готовност за учене чрез практика. Ивайло залага на реални технически умения – Linux администрация, скриптиране, аналитично мислене – но вярва, че най-важното е мотивацията да продължиш да се развиваш.

В основата на стажантската програма на Vivacom стоят не просто знанията, а човешкият подход. Опитните ментори не показват готов път, а създават среда, в която младите да го открият сами – уверени, вдъхновени и подготвени.

Програмата дава пресечна точка на опитът да срещне ентусиазма и тогава резултатът е не просто успешен стаж, а силен професионален старт – с подкрепата на хора, които вярват в силата на примера.

Лятната стажантска програма на Vivacom е доказано успешна инициатива за изграждане на новото поколение експерти в телекомуникационния сектор. Чрез практически задачи, менторска подкрепа, 360-градусова ротация между екипи и възможност за участие в лична среща със CEO на компанията, участниците получават възможност да направят своите първи професионални стъпки с увереност и вдъхновение.

