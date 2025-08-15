Свят

Анкъридж се готви за Тръмп-Путин, протестиращи казват "Не!"

Демонстрантите се събраха на популярно кръстовище в Анкъридж няколко часа преди срещата Тръмп-Путин в 49-ия щат

15 август 2025, 11:10
Н ад 100 протестиращи, включително много поддръжници на Украйна, излязоха по улиците на най-големия град в Аляска в четвъртък вечерта, преди дългоочакваната среща между президента Тръмп и руския лидер Владимир Путин, пише The Post.

Демонстрантите се събраха на популярно кръстовище в Анкъридж няколко часа преди срещата Тръмп-Путин в 49-ия щат - тяхната първа среща лице в лице от години, на която ще обсъждат намирането на мир в Украйна.

Но много от протестиращите, които бяха основно демократи, не бяха особено оптимистично настроени относно мирните преговори и изразиха недоволство, че украинският президент Володимир Зеленски няма да присъства.

Барбара Худ, която живее в Анкъридж от 60 години, заяви, че е донесла голям украински флаг, за да направи изявление. Флагът е предназначен да „изпрати послание“ както към Тръмп, така и към Путин - тъй като, според нея, руският лидер може да постигне мир „моментално“, ако поиска. „Не мисля, че това е причината, поради която са тук, не мисля, че това ще се случи“, каза Худ за очаквания мир.

Тръмп ще говори с Путин в петък сутринта (местно време) на авиобазата Елмендорф, където двамата лидери след това ще проведат съвместна пресконференция.

Източник: БТА

Тръмп е подчертавал, че разговорите с Путин са първият етап, в който ще получи повече информация за това какво иска руският диктатор.

След това, според Тръмп, ще е необходимо допълнително заседание с присъствието на Зеленски, за да се стигне до окончателно мирно споразумение, което вероятно ще включва „размяна на територии“. Мериелен Ламбърт, друга жителка на Анкъридж, сподели мнението, че Путин може да постигне мир, ако просто „напусне Украйна“.

„Това е всичко, което трябва да направи. Вместо това обаче вероятно ще се опита да манипулира Тръмп, за да предаде различни територии за мирно споразумение“, каза Ламбърт, която често посещава анти-Тръмп митинги с „Stand Up Alaska“  (буквално „Станете за Аляска“ - е името на местна активистка група в Аляска, която организира протести и събития, често с политически и социални цели, включително анти-Тръмп митинги и демонстрации в подкрепа на Украйна).

„Не искам да са тук в Аляска“, добави тя.

Източник: БТА

Плакатите на протеста, който очевидно е бил посещаван главно от демократи, варираха от поставяне под въпрос дали Аляска ще бъде следващата в териториалните апетити на Путин, до призиви Путин да напусне щата.

„Аляска е за Украйна“, гласяха много от плакатите.

Тръмп даде 75% шанс за успех на разговора си с Путин в интервю с Брайън Килмийд в четвъртък сутринта - изразявайки оптимизъм, че могат да проведат цивилизован разговор, който да доведе до тристранна среща с Зеленски.

Анкъридж - мястото, където Тръмп и Путин се срещат
протести Аляска Анкъридж среща Тръмп-Путин мир в Украйна Доналд Тръмп Владимир Путин Володимир Зеленски подкрепа за Украйна размяна на територии
