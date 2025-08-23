Свят

Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война

Тенисистът каза, че общата атмосфера в страната е превърнала спорта във второстепенна грижа за много от гражданите

23 август 2025, 18:02
Източник: БТА

Т енис звездата Новак Джокович изрази дълбоко безпокойство във връзка с ескалиращото напрежение в Сърбия, като посочи, че страната е "на ръба на гражданска война", съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини".

Говорейки на пресконференция снощи по време на Откритото първенство на САЩ по тенис, Джокович каза, че общата атмосфера в страната е превърнала спорта във второстепенна грижа за много от гражданите.

Мицотакис се срещна с Новак Джокович на остров Тинос

"Има сериозна ескалация, ние буквално сме на ръба на гражданска война. Надявам се, че ситуацията ще се успокои малко, но няма индикации за това", посочи той.

Джокович говори и за преместването в Атина на турнира АТП, който първоначално трябваше да се проведе в Белград. Надпреварата ще се състои от 2 до 8 ноември и ще се играе в зала ОАКА, която е дом на баскетболния гранд на Гърция Панатинайкос.

"Всичко, което мога да кажа, е, че не искахме да местим турнира, но, за съжаление, така стоят нещата", заяви той, като похвали гръцките домакини за ентусиазма и изтъкна растящата популярност на тениса в Гърция благодарение на играчи като Стефанос Циципас и Мария Сакари.

„Пумпай“ срещу режима: Сръбската телевизия прекъсна мач на Джокович заради спорен жест (ВИДЕО)

През юни медиите съобщиха, че Джокович се мести със семейството си в Гърция и ще стане постоянен жител на Атина от септември. Той неколкократно изрази подкрепата си към протестите в Сърбия, които избухнаха след срутването на бетонната козирка на жп гарата в северния град Нови Сад миналата година, което причини смъртта на 16 души. 

Източник: Ваня Накова/БТА    
Новак Джокович Сърбия Гражданска война Тенис АТП турнир Атина Протести Напрежение
Всичко от днес

