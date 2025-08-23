Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не

Ройтерс: Путин иска от Украйна да се откаже от Донбас, да не се присъединява към НАТО и да не допуска западни войски

М инистерството на правосъдието публикува в петък дългоочакваните преписи от интервю, проведено преди няколко седмици с осъдената сътрудничка на Джефри Епстийн, Гилейн Максуел, предава CNN.

Интервюто с Максуел бе една от двете стъпки, предприети от Белия дом, с цел да потуши общественото възмущение от начина, по който се обработват досиетата на Епстийн. Темата разтърсва администрацията от седмици и дори накара много поддръжници на президента Доналд Тръмп да изразят несъгласие.

DOJ releases interview with Epstein associate Ghislaine Maxwell: 5 takeaways https://t.co/rGgXQDeaXz — The Hill (@thehill) August 22, 2025

Главният прокурор Пам Бонди и други длъжностни лица създадоха очакване, че документите на Епстийн ще бъдат публикувани, преди да се откажат от обещанията си. Тръмп също направи серия от неверни и подвеждащи твърдения, което накара жертвите на Епстийн да предположат, че се извършва прикриване.

Другият основен ход на администрацията – искането за разкриване на показанията на голямото жури – не доведе до значими резултати. Двама съдии дори го определиха като „отклонение от темата“, създадено, за да изглежда прозрачно, без всъщност да е такова.

Интервюто на Максуел, проведено от заместник-главния прокурор Тод Бланш, също не разкрива много за Епстийн. Въпреки това, има някои ключови моменти, които заслужават внимание, особено в контекста на неуспешните усилия на администрацията да се справи с въпроса.

Какво трябва да знаете от преписа:

Максуел не се признава, което подкопава процеса

Интервюто е първата значима публикация на информация от администрацията след неуспешния опит да приключи случая миналия месец.

(В същия ден Максуел изпрати документи на Епстийн до комисията на Камарата на представителите, която ги беше поискала, но те все още не са публични.)

Изборът да се интервюира осъден сексуален престъпник е спорен, особено като се има предвид, че обжалванията ѝ все още са в ход. По време на първия мандат на Тръмп Министерството на правосъдието нарече Максуел „нагла лъжкиня“. Какво ново би могла да разкрие тя?

Оказва се – не чак толкова. Големите новини са, че Максуел не обвинява никого – включително Тръмп – в неправомерни действия и твърди, че Епстийн не е имал списък с клиенти. Но тези твърдения биха имали смисъл само ако тя признаеше собствени и на Епстийн прегрешения.

Тя очевидно не го направи и многократно поставя под съмнение фактите. Максуел отрече, че Епстийн ѝ е плащал милиони долари за вербуване на млади жени. Твърди, че не е свидетел на сексуални действия без съгласие и че не е виждала нищо неподходящо от който и да е мъж – включително Епстийн.

Five key takeaways from Ghislaine Maxwell’s bombshell prison interview https://t.co/k3Qx3dTEcc — Metro (@MetroUK) August 23, 2025

„Никога, никога не съм виждала мъж да прави нещо неподходящо с жена на каквато и да е възраст“, каза Максуел. „Никога не съм виждала неподходящи навици.“

Някои от другите ѝ отговори също поставят под въпрос достоверността ѝ. Тя твърди, че Епстийн не е имал „неподходящи“ камери в резиденциите си в Ню Йорк, Карибите, Ню Мексико и Париж. Според нея камерите в Палм Бийч били използвани само заради кражби. Но „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че седеметажната градска къща на Епстийн в Манхатън е била оборудвана с камери, а няколко жертви споменават мрежа от скрити камери.

Максуел отрече да е наемала масажистка от курорта на Тръмп Мар-а-Лаго – противореча на твърдението на Вирджиния Джуфре. В последствие тя смекчи отричането си:

„Не си спомням никого, когото бих наела“, каза Максуел. „Но не е невъзможно да съм помолила някого оттам.“

Ако Максуел не е била готова да признае собствените си престъпления, дали е разумно да очакваме, че ще хвърли светлина върху нещо друго?

Отговорът ѝ за смъртта на Епстийн вероятно ще предизвика още въпроси

Максуел се съгласи поне частично с хората, излагали конспиративни теории за смъртта на Епстийн.

„Не вярвам, че е починал от самоубийство, не“, каза тя.

Попитана кой може да е убил Епстийн, тя отговори, че не знае. Максуел се отклони от много теории, твърдейки, че Епстийн не е убит заради изнудвания, а че е могло да става дума за нападение, несвързано с това.

„В затвора, където съм аз, ще те убият или ще ти платят – някой може да плати на затворник да те убие за 25 долара провизии“, каза Максуел. „Това е горе-долу обичайната цена за попадение с ключалка днес.“

Takeaways From DOJ’s Ghislaine Maxwell Tapes: 10 things to know | Fox News https://t.co/WNxmL9EsFI — SkepticTimes (@MomSkeptic1) August 23, 2025

Администрацията твърди, че Епстийн е починал от самоубийство, но предоставената информация, включително видеозапис от затвора, поражда въпроси за категоричността на доказателствата.

Максуел се опита да ласкае Тръмп

Въпросът дали интервюто е използвано, за да се спечелят отстъпки от администрацията на Тръмп, остава открит. Адвокатът ѝ Дейвид Маркъс често говореше ласкаво за Тръмп и дори намекваше за евентуално помилване.

Максуел също бе преместена в затворнически лагер с по-ниска степен на сигурност – решение, което остава необяснено от администрацията. По време на интервюто тя похвали Тръмп:

„Просто искам да кажа, че намирам – възхищавам се на изключителното му постижение да стане президент сега“, каза Максуел. „И го харесвам, и винаги съм го харесвала.“

Embed from Getty Images

Назовани бяха имена, а Максуел опроверга Тръмп

В преписите са заличени само имената на жертвите. Останалите имена, включително Тръмп, Бил Клинтън и Робърт Ф. Кенеди-младши, са оставени. Максуел не обвини никого в неправомерни действия:

За Тръмп: „Никога не съм виждала да получава масаж.“

За Клинтън: „Не вярвам, че го е направил.“

За Кенеди: „Никога не съм виждала нищо неподходящо у г-н Кенеди.“

Embed from Getty Images

Тя също опроверга често повтаряната твърдение на Тръмп, че Клинтън е посещавал острова на Епстийн десетки пъти. Максуел заяви:

„Той никога не е ходил. Абсолютно никога не е ходил. И мога да бъда сигурна в това, защото няма начин да е отишъл, ако аз не бях там.“

Въпреки това, престъпленията на Максуел поставят под съмнение нейните показания – тя е осъдена за участие в престъпленията на Епстийн, но отрича да е виждала как мъж извършва неподходящи действия.