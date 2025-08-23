Разкриха причината за смъртта на Лони Андерсън

П ричината за смъртта на Лони Андерсън стана ясна близо три седмици след шокиращата кончина на звездата от „WKRP в Синсинати“, която почина на 79-годишна възраст.

Отиде си актрисата Лони Андерсън

Смъртният акт, получен от TMZ в петък, разкрива, че обичаната актриса е загубила живота си вследствие на изключително рядка и агресивна форма на рак – метастатичен лейомиосарком на матката. Това е рядко онкологично заболяване, което „най-често започва в гладкомускулната тъкан на матката, корема или крака“, обясняват от клиниката „Майо“. „Започва като клетъчен растеж, който често се развива бързо и може да се разпространи в други части на тялото“.

Burt Reynolds’ ex-wife Loni Anderson’s cause of death revealed https://t.co/WmbVydowWc pic.twitter.com/7uuwz8x0KZ — New York Post (@nypost) August 22, 2025

Андерсън, която беше омъжена за Бърт Рейнолдс от 1988 г. до развода им през 1994 г., почина на 3 август – само два дни преди да навърши 80 години. Нейният дългогодишен публицист Шерил Дж. Каган обяви тъжната новина и уточни, че актрисата е издъхнала в болница в Лос Анджелис след „продължително“ боледуване. „С разбито сърце съобщаваме за кончината на нашата скъпа съпруга, майка и баба“, заяви семейството на Андерсън.

Хитовият сериал „WKRP в Синсинати“ се излъчваше по CBS от 1978 до 1982 г., като Андерсън влезе в емблематичната роля на рецепционистката Дженифър Марлоу. Действието се развиваше в измислена радиостанция в Охайо, а в актьорския състав бяха още Гари Санди, Тим Рийд, Хауърд Хесеман, Франк Бонър и Ян Смитърс. Образът на Андерсън ѝ донесе две номинации за награда „Еми“ и три номинации за „Златен глобус“ по време на четирите сезона на ситкома.

Година след края на сериала тя се появи на големия екран редом до Бърт Рейнолдс в комедията от 1983 г. „Stroker Ace“. Двамата се ожениха през 1988 г. и се превърнаха в любим обект на таблоидите до бурния си развод през 1994 г. „Спомням си началото на връзката ни – беше толкова, о, Боже, таблоидно“, сподели Андерсън години след раздялата с Рейнолдс.

„През цялото време бяхме просто зрелище. И беше трудно да поддържаме връзка в тази атмосфера“, призна тя. „И някак успяхме да преминем през много възходи и падения.“

Андерсън описва сложния си брак с Рейнолдс в автобиографията си от 1995 г., озаглавена „Животът ми на високи токчета“.

„Мисля, че ако ще пишеш за себе си, трябва да го направиш с всичките си недостатъци“, казва тя по време на промоцията на книгата. „Може дори да не кажеш най-хубавите неща за себе си, защото казваш истината.“

Двамата имат едно дете – 36-годишния Куинтън Рейнолдс, за когото Андерсън призна, че е „най-доброто решение, което някога сме вземали заедно“, по време на откриването на бронзов бюст на гроба на Рейнолдс в Холивуд през 2021 г.

Бърт Рейнолдс почина на 6 септември 2018 г. от сърдечен удар на 82-годишна възраст.

Лони Андерсън е родена в Сейнт Пол, Минесота, на 5 август 1945 г. Дебютира в киното през 1966 г. във филма „Невада Смит“ със Стив Маккуин. След „WKRP“ участва в краткотрайния комедиен сериал „Easy Street“, както и в редица телевизионни филми, сред които „Писмо до три съпруги“ и „White Hot: The Mysterious Murder of Thelma Todd“.

Последната ѝ роля беше в сериала на Lifetime „Дами от 80-те: Коледа на дивите“, излъчен на 2 декември 2023 г. Освен за Рейнолдс, тя е била омъжена още три пъти, като последният ѝ брак е с Боб Флик през 2008 г.

Покойната звезда от „WKRP“ оставя след себе си съпруга си Боб Флик; дъщеря си Дейдра и зет си Чарли Хофман; сина си Куинтън; внуците си Макензи и Меган Хофман; доведения си син Адам Флик и съпругата му Хелен; както и доведените си внуци Феликс и Максимилиан.