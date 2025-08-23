Трагедия в Китай: Мост се срути, 12 работници загинаха, издирват четирима

С рутването на железопътен мост в строеж над река Хуанхъ (Жълтата река) в китайската провинция Цинхай причини смъртта на най-малко 12 работници и остави четирима други в неизвестност, съобщиха държавните медии на страната, цитирани от Асошиейтед прес.

Въздушни снимки, разпространени от официалната китайска информационна агенция Синхуа, показват, че липсва голяма част от арката на моста.

Източник: БТА/АР

Шестнадесет работници са били на съоръжението в северозападна китайска провинция Цинхай, когато стоманено въже се е скъсало около 3 часа сутринта местно време, съобщиа Синхуа. При издирване на изчезналите се използват лодки, хеликоптер и робот.

Мостът е дълъг 1,6 километра, разположен е на 55 метра над повърхността на реката, уточни англоезичният вестник „Чайна Дейли“.