Задържаха мъж за палежи на автомобили в Бургас

М ъж на 42 години е задържан часове след извършването на два палежа в комплексите "Славейков" и "Изгрев" в Бургас. Палежите са извършени в интервал от час тази нощ, при който изгорели общо четири леки автомобила, а частично са обгорели други пет. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Първото съобщение за горящ автомобил – "Мерцедес С 220" с бургаска регистрация, е постъпило около 01:20 ч. във Второ районно управление на полицията. Колата е била паркирана пред вход 5 на бл. 56 в комплекс "Славейков". Огънят е обхванал и съседен автомобил "Пежо 308“. Пожарът е потушен от два противопожарни автомобила с четирима огнеборци.

Около 02:41 ч. е получено второ съобщение за горящи автомобили пред вход 6 на бл. 55 в комплекс "Изгрев". Запален е бил "Мерцедес CLS 260", който обхванал съседните "Фолксваген Пасат" и "Пежо 407". С частично обгаряне са засегнати още четири автомобила. Пожарът е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Процесуално-следствените действия продължават, а причините за палежите се изясняват.