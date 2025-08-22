Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Д ефицитът на желязо може да затрудни отслабването, защото понижава нивата на хемоглобина и забавя метаболизма. В резултат на това тялото изгаря по-малко калории в покой, което забавя намаляването на теглото, според страницата на гастроентеролога Евгения Белинска в Instagram.
Какво се случва при дефицит на желязо
При недостиг на желязо, хората често жадуват за сладко, защото мозъкът му липсва енергия и възприема захарта като бърз източник на този енергиен субстрат, който да им помогне да издържат през деня.
Когато загубата на тегло се забави и няма енергия за упражнения, всяка диета може да се усеща като борба. Често основната причина е по-дълбока, отколкото изглежда.
Ниските нива на феритин водят до по-ниска енергия, по-бавен метаболизъм и постоянно желание за сладко.
Важно е да се отбележи, че феритинът може да бъде нормален или дори повишен по време на възпаление или мастно чернодробно заболяване, така че за точна диагноза се препоръчват допълнителни изследвания:
- серумно желязо;
- насищане на трансферина;
- пълна кръвна картина;
- С-реактивен протеин.
Желязото също влияе на тревожността. Консумацията на сладкиши освобождава повече допамин и серотонин, което ви кара да се чувствате по-щастливи и временно намалява тревожността.
При недостиг на желязо няма достатъчно енергия за физическа активност, така че загубата на тегло напредва по-бавно.
Симптоми на железен дефицит
Ниските нива на желязо (железен дефицит) могат да се развият постепенно, а ранните симптоми често са едва доловими. Най-честите признаци включват:
- постоянна умора, слабост и чувство на изтощение
- замаяност или чести главоболия
- бледа или жълтеникава кожа, бледи лигавици (устни, вътрешна страна на клепачите)
- учестен пулс, задух дори при минимално натоварване
- студени ръце и крака, усещане за необичайно студенина
- чуплива или безжизнена коса, косопад
- суха кожа