Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Д ефицитът на желязо може да затрудни отслабването, защото понижава нивата на хемоглобина и забавя метаболизма. В резултат на това тялото изгаря по-малко калории в покой, което забавя намаляването на теглото, според страницата на гастроентеролога Евгения Белинска в Instagram.

Какво се случва при дефицит на желязо

При недостиг на желязо, хората често жадуват за сладко, защото мозъкът му липсва енергия и възприема захарта като бърз източник на този енергиен субстрат, който да им помогне да издържат през деня.

Когато загубата на тегло се забави и няма енергия за упражнения, всяка диета може да се усеща като борба. Често основната причина е по-дълбока, отколкото изглежда.

Ниските нива на феритин водят до по-ниска енергия, по-бавен метаболизъм и постоянно желание за сладко.

Важно е да се отбележи, че феритинът може да бъде нормален или дори повишен по време на възпаление или мастно чернодробно заболяване, така че за точна диагноза се препоръчват допълнителни изследвания:

серумно желязо;

насищане на трансферина;

пълна кръвна картина;

С-реактивен протеин.

Желязото също влияе на тревожността. Консумацията на сладкиши освобождава повече допамин и серотонин, което ви кара да се чувствате по-щастливи и временно намалява тревожността.

При недостиг на желязо няма достатъчно енергия за физическа активност, така че загубата на тегло напредва по-бавно.

Симптоми на железен дефицит

Ниските нива на желязо (железен дефицит) могат да се развият постепенно, а ранните симптоми често са едва доловими. Най-честите признаци включват: