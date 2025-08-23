Свят

Мицкоски: Реконструкция на правителството веднага след местните избори

Според него, тези избори няма да бъдат вратата за Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети към правителството

23 август 2025, 21:11
Мицкоски: Реконструкция на правителството веднага след местните избори

"Веднага след местните избори ще има промени в партията, както и реконструкция и подобряване на капацитетите на правителството".

Това заяви премиерът на Северна Македония и председател на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски.

„Ние ще се променяме, ще се надграждаме и ще се усъвършенстваме въз основа на нуждите и изискванията на гражданите. Тези, които ме познават добре, знаят, че нито една функция не е гарантирана, нито вечна. След изборите ще отворим и вратите на партията за нови промени и за нови хора, а в правителството ще има реконструкция и подобряване на капацитета. Вече добре знаем как можем да действаме още по-силно и по-смело. Това не означава, че хората, които ще бъдат заменени, са били лоши или немарливи, но на правителството винаги му е нужен по-голям капацитет, още по-силно темпо за промените, които правим“, каза Мицкоски.

Според него, тези избори няма да бъдат вратата за Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети към правителството и „Македония ще каже „не“ на Социалдемократическия съюз (СДСМ) и ДСИ“.

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

Исторически успех за България: Сребро за Стилияна Николова в Рио де Жанейро

Исторически успех за България: Сребро за Стилияна Николова в Рио де Жанейро

"Исторически парк" на "Величие" се разпада

Украински дрон е свален при опит да достигне Москва

Украински дрон е свален при опит да достигне Москва

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо кучето ви облизва, когато го галите

Защо кучето ви облизва, когато го галите

dogsandcats.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 1 ден
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 1 ден
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 1 ден
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 1 ден

Виц на деня

Жена ми си купи книгата "Как да пестим пари". Сега не пуша, ходя на работа пеша и съм свалил 5 килограма.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Яхта се обърна край Бургас, спасиха капитана

България Преди 3 часа

Вероятно заради техническа неизправност лодката е започнала да се пълни с вода и това е предизвикало обръщането ѝ

Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война

Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война

Свят Преди 4 часа

Тенисистът каза, че общата атмосфера в страната е превърнала спорта във второстепенна грижа за много от гражданите

Първата дама на Турция призова Мелания Тръмп да покаже съчувствие и към децата в Газа

Първата дама на Турция призова Мелания Тръмп да покаже съчувствие и към децата в Газа

Свят Преди 5 часа

Емине Ердоган посочва, че заглушеният смях на децата не е нещо, което се случва само в Украйна

Зеленски: Украйна никога няма да подари земята си на руските окупатори

Зеленски: Украйна никога няма да подари земята си на руските окупатори

Свят Преди 5 часа

Денят на държавното знаме е официално въведен на 23 август 2004 г.

Разкриха причината за смъртта на Лони Андерсън

Разкриха причината за смъртта на Лони Андерсън

Свят Преди 6 часа

Обичаната актриса е загубила живота си вследствие на изключително рядка и агресивна форма на рак – метастатичен лейомиосарком на матката

Голям пожар в Сливен, пет екипа се борят с огъня (СНИМКИ)

Голям пожар в Сливен, пет екипа се борят с огъня (СНИМКИ)

България Преди 7 часа

В гасителните дейности активно се включват и доброволци

Трагедия в Китай: Мост се срути, 12 работници загинаха, издирват четирима

Трагедия в Китай: Мост се срути, 12 работници загинаха, издирват четирима

Свят Преди 7 часа

Шестнадесет работници са били на съоръжението в северозападна китайска провинция Цинхай, когато стоманено въже се е скъсало

От Санторини до Корфу - почивката в Гърция може би вече никога няма да е същата

От Санторини до Корфу - почивката в Гърция може би вече никога няма да е същата

Свят Преди 7 часа

Туризмът отдавна е един от икономическите стълбове на Гърция, като само през 2024 г. е донесъл 21,7 милиарда евро за икономиката

Задържаха мъж за палежи на автомобили в Бургас

Задържаха мъж за палежи на автомобили в Бургас

Свят Преди 8 часа

Причините за палежите се изясняват

Снимките на "Емили в Париж" спряха след смърт на снимачната площадка във Венеция

Снимките на "Емили в Париж" спряха след смърт на снимачната площадка във Венеция

Свят Преди 8 часа

Помощник-режисьор е починал по време на заснемането на една от последните сцени

Гилейн Максуел: Списък с клиенти на Джефри Епстийн не съществува

Гилейн Максуел: Списък с клиенти на Джефри Епстийн не съществува

Свят Преди 8 часа

Евентуалният списък с клиентите на Джефри Епстийн е в основата на сериозно напрежение между Доналд Тръмп и част от неговите привърженици

,

Уволниха шефа на Агенцията за военно разузнаване на САЩ

Свят Преди 9 часа

Това съобщи вицепредседателят на сенатска комисия

Снимката е илюстративна

12-годишно дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна

България Преди 9 часа

Родителите на момчето твърдят, че инцидентът е станал на детската площадка пред блока, в който живеят

Русия и Украйна си размениха удари с дронове и тази нощ

Русия и Украйна си размениха удари с дронове и тази нощ

Свят Преди 9 часа

Тринадесет безпилотни летателни апарата са поразили седем места в Донецка, Днепропетровска и Сумска област

,

Банани и бира - магнит за комарите: Кои храни да консумираме и какво да носим, за да не ни хапят

България Преди 10 часа

Сред най-разпространените болести, пренасяни от комарите, са чикунгуня и западнонилска треска

Тръмп подкрепи предаването на материалите по делото за Епстайн на Конгреса

Тръмп подкрепи предаването на материалите по делото за Епстайн на Конгреса

Свят Преди 11 часа

Президентът обяви това пред журналисти в Белия дом

Всичко от днес

От мрежата

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

4-те мъжки секс комплекса

Edna.bg

Златните правила за хранене на Индра Деви - жената, доживяла до 103

Edna.bg

Младата надежда на Арсенал, 15-годишен впечатли в дебюта си

Gong.bg

Стамен Белчев: Трябваше ни повече увереност

Gong.bg

При гонка в Бургаско: Полицията залови бус, претъпкан с мигранти (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Яхта се обърна край Бургас

Nova.bg