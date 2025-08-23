Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

С лед гонка по улиците на бургаското село Лозенец полицията залови бус, претъпкан с мигранти, научи NOVA. В превозното средство пътували 24-ма чужденци. Шофьорът успял да избяга. По време на преследването ударил паркирана кола, след което скочил от буса в движение.

Мигрант загина, двама са ранени при катастрофа след полицейско преследване край Шабла

Всичко започнало на ул. "Странджа", където гранична полиция опитала да спре бус с русенска регистрация, който се движел прекалено бавно и изглеждал подозрително. В този момент шофьорът натиснал газта из улиците на населеното място. Няма пострадали хора. Задържаните са от афганистански произход.