Голям пожар в Сливен, пет екипа се борят с огъня (СНИМКИ)

В гасителните дейности активно се включват и доброволци

23 август 2025, 14:56
Голям пожар в Сливен, пет екипа се борят с огъня (СНИМКИ)
Г олям пожар гори в местността „Св. Георги“ в град Сливен. Сигналът за инцидента е получен в 12:43 часа днес, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).

Огънят е обхванал значителна площ, като към момента на място са изпратени пет екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Сливен. В гасителните дейности активно се включват и доброволци.

Всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони.

На мястото на инцидента са директорът на РДПБЗН – Сливен, комисар Денчо Чомаков, и началникът на РСПБЗН – Сливен, които координират действията на екипите. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.

