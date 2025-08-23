Свят

Зеленски: Украйна никога няма да подари земята си на руските окупатори

Денят на държавното знаме е официално въведен на 23 август 2004 г.

23 август 2025, 16:16
Зеленски: Украйна никога няма да подари земята си на руските окупатори
Източник: Getty Images

У краинското знаме е целта и мечтата на нашия народ във временно окупираните територии. И те със сигурност знаят, че Украйна няма да подари земята си на окупатора, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски по време на честванията за Деня на държавното знаме.

„Това знаме е целта и мечтата на много от нашите хора във временно окупираните територии на Украйна. Те пазят това знаме, защото знаят – ние няма да подарим земята си на окупатора“, подчерта държавният глава.

По думите на Зеленски Украйна обединява най-добрите и вече е доказала на мнозина, че само заедно с нея може да се постигне истинска гаранция за сигурността на демократичните държави.

„Нека всеки, който е допринесъл за тази сила на украинските цветове, чуе днес думите на благодарност. Това е абсолютно заслужено“, добави президентът.

  • Ден на държавното знаме

Денят на държавното знаме е официално въведен с указ на президента Леонид Кучма № 987/2004 „За Деня на държавното знаме на Украйна“ от 23 август 2004 г.

През 2009 г. Виктор Юшченко инициира ежегодната национална церемония по издигането на знамето, съгласно указ № 602/2009 „За изменение на Указа на президента на Украйна от 23 август 2004 г. № 987“.

Оттогава всяка година на 23 август в цяла Украйна се издигат синьо-жълтите знамена – символ на почит към историята, към борците за свобода и към всеки украинец, който днес под тези цветове защитава независимостта на страната.

Източник: newsukraine.rbc.ua    
