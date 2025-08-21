Свят

Нетаняху: Израел започва да преговаря за мир в Газа

Израелската армия продължи да оказва натиск върху град Газа и днес

21 август 2025, 21:57

Източник: EPA/БГНЕС

П ремиерът Бенямин Нетаняху днес обяви, че ще започне незабавни преговори за освобождаването на всички заложници, държани в Газа, и за прекратяване на почти двугодишната война при условия, приемливи за Израел, предаде "Ройтерс".

Пред войници, служещи в Газа, Нетаняху заяви, че се среща с командири, за да бъдат одобрени планове за превземане на град Газа и разгромяването на "Хамас".

Газа на ръба: Израел започва офанзива, светът предупреждава за катастрофа

"В същото време дадох указания да започнат незабавни преговори за освобождаването на всички наши заложници и край на войната при условия, приемливи за Израел", каза той и добави: "Намираме се във фазата на вземане на решения."

Израелската армия продължи да оказва натиск върху град Газа и днес.

Вчера военните мобилизираха 60 000 резервисти, което беше знак, че правителството продължава с плана си въпреки международните критики.

Мобилизирането на десетки хиляди резервисти вероятно ще отнеме седмици, което ще даде време на посредниците да се опитат да преодолеят различията по новото предложение за временно прекратяване на огъня, което "Хамас" е приела, но на което израелското правителство все още не е реагирало официално.

Израел одобри плана за превземането на Газа

Предложението призовава за 60-дневно примирие и освобождаването на 10 живи заложници, държани в Газа от бойци на "Хамас", и на 18 тела. В замяна Израел ще освободи около 200 дългогодишни палестински затворници, държани от Израел.

Израелското правителство заяви, че всичките останали 50 заложници, държани от "Хамас" в Газа, трябва да бъдат освободени незабавно.

Източник: БТА, Пламен Йотински    




Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

